TV-Auftritt: Jana Berger sammelte erste Schauspielerfahrungen

Jana Berger hat in der ORF III-Sendereihe „Erbe Österreich“ mitgewirkt, und zwar in der Dokumentation „Habsburgs Allüren – Was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte“. Die junge St. Christophenerin schlüpfte in die Rolle der Wilhelmine Adamovicz, in die sich Erzherzog Leopold Salvator verliebte. Die Beziehung der beiden sorgte damals für einen Skandal.

Gedreht wurde im Palais Niederösterreich in Wien. Jana Berger ist begeistert: „Der Drehtag war eine sehr spannende Erfahrung und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht.“

Wenige Wochen vor den Aufnahmen waren die Darsteller und Darstellerinnen, die die Adeligen in dieser Serie verkörperten, zu Gast in St. Christophen, um im Fundus der Theaterei die passenden Kostüme auszusuchen. Janas Mutter Christa Berger erzählt: „Einen ganzen Tag lang waren die Schauspieler und Schauspielerinnen im Haus und haben nach Gewändern gestöbert.“ Sogar der private Schmuck sei ausgepackt worden, um ein stimmiges Bild zu schaffen, schildert die Theaterei-Chefin, die auch ihren privaten Kleiderschrank durchstöberte, um eine passende Stola aufzutreiben.

Vier Damen und vier Herren wurden also für die Dokumentation von Christa und Jana Berger perfekt ausgestattet.

Bei der Einkleidung war es von großem Vorteil, dass Jana nicht nur eine Schneidermeisterin ist, sondern auch bestens über die Kostümgeschichte Bescheid weiß. So konnten alle Schauspieler für die Dokumentation stilecht eingekleidet werden. Auch kleine Anpassungen an den Kostümen konnten gleich vor Ort durchgeführt werden. „Jana war wirklich eine sehr große Hilfe beim Fitting“, lobt Christa Berger.

Hannes Etzlstorfer

vermittelte

Wie es zur Einkleidung in St. Christophen und zum Engagement von Jana Berger kam, wollte die NÖN wissen. Das hängt mit dem Neulengbacher Kunsthistoriker Hannes Etzlstorfer zusammen, der an der Produktion beteiligt war. Christa Berger: „Hannes Etzlstorfer hat dem Produktionsleiter Christian Papke von meinem umfangreichen Kostümfundus erzählt. Und er hat dem befreundeten Produktionsleiter geflüstert, dass Jana Berger auch begeistert Theater spielt.“

Nach ihrem ersten Fernsehauftritt ist die junge St. Christophenerin übrigens sehr zuversichtlich: „Wer weiß, vielleicht war es nicht der letzte Drehtag. . . “

