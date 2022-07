Viele Besucher bei der 94. Autoweihe

Werbung

Bei traumhaften Wetter wurde die 94. Autoweihe in St. Christophen abgehalten. Die Festmesse zelebrierte Bischof Alois Schwarz aus St. Pölten, Christa Berger führte wieder gekonnt durch das Programm. Im Anschluss an die Messfeier wurde jedes einzelne Fahrzeug und dessen Lenker gesegnet. Die am weitesten angereisten Besucher waren aus Pamplona in Nordspanien. Dann genossen Gäste und Einheimische die von vielen Helfern frisch zubereiteten Schnitzel, Feuerflecken und Bratwürstel und die kühlen Getränke und sie unterhielten sich im Park prächtig bis zum Abend.

