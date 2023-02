Vorbereitung für Faschings-Umzug: Narren in der Zielgeraden

Für den 17. Faschingsumzug in St. Christophen sind die Vorbereitungen bereits in der Zielgeraden. „Rund 30 Gruppen sind gemeldet, in vielen Scheunen wird emsig an den Umzugswägen gebastelt und man merkt im ganzen Ort schon große Vorfreude bei allen Faschingsnarren“, blickt Feitlklub Obmann Manfred Priesching dem Spektakel optimistisch entgegen.

Der Umzug geht am Samstag, 18. Februar, über die Bühne. Parodiert werden unter anderem die WM in Katar, Apres Schi im Klimawandel, St. Christophener Weinbauern, Wellnesshühner, Blackout, Teuerungswelle und Facharbeitermangel.

Auch der Abriss der Judenauer Kult-Disco „Baby‘O“, der Rummelplatz, die Klimakleber, der Laabentaler Technobunker und Michael Jacksons „Thriller“ sind Themen. Angeführt wird der Umzug vom Musikverein Neulengbach-Asperhofen gefolgt von der Kindergruppe „Märchenwald“.

Die Aufstellung der Faschingsgruppen beginnt am Faschingssamstag, ab 13 Uhr, in der Friedhofstraße. Der Umzug beginnt um 14 Uhr.

