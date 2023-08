Neulengbach startet Ideenwerkstatt und Online-Befragung

In Neulengbach läuft die Stadterneuerung 3.0. Im Fokus steht die Belebung und Gestaltung des Zentrums. Um möglichst viele Wünsche und Ideen aus der Bevölkerung zu sammeln, wird jetzt ein neues Projekt gestartet. „In der ehemaligen Putzerei wird eine Ideenwerkstatt eingerichtet. Hier können sich die Bürger einbringen“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel. Die Stadtgemeinde Neulengbach hat Karl Hintermeier und seine Agentur „message“ mit der Umsetzung und kommunikativen Begleitung der Ideenwerkstatt beauftragt. Der Neulengbacher Karl Hintermeier hat sich mit seiner Agentur auf Stadtkommunikation und Stadtpositionierung spezialisiert und schon zahlreiche Gemeinden bei ihrem Entwicklungsprozess begleitet.

Am 1. September wird die Ideenwerkstatt eröffnet, bis Mitte Oktober ist sie immer von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „In dieser Zeit sind alle eingeladen, einfach vorbeizukommen und ihre Ideen für die Gestaltung und Bespielung der Innenstadt einzubringen. Zu ausgewählten Themen, wie Gestaltung des öffentlichen Raums, Mobilitätskonzept, Raumordnung und Flächenwidmung oder Leerstand wird es zusätzlich Workshops geben“, kündigt Karl Hintermeier an. Während der Öffnungszeiten ist immer ein Ansprechpartner vor Ort. Zusätzlich zur Ideenwerkstatt gibt es auch eine Online-Befragung zur Nutzung der Innenstadt, an der sowohl Bürgerinnen und Bürger Neulengbachs als auch alle, die regelmäßig die Stadt besuchen, teilnehmen können.

Bürgermeister Jürgen Rummel betont einmal mehr, dass die Belebung des Ortszentrums ein großes Anliegen ist: „Wir freuen uns über viele Ideen, Anregungen und spannende Diskussionen.“ Die Ideen werden gesammelt, ausgewertet und dienen als Grundlage für den weiteren Planungsprozess. „Der Prozess selbst ist ergebnisoffen. Es kann sein, dass eine Reihe von einfachen, kleinen Maßnahmen gesetzt werden. Oder aber auch, dass es größere Umgestaltungsmaßnahmen braucht und wir in einen Planungsprozess starten“, erklärt Jürgen Rummel.

Auf einem Parkplatz vor der neuen Ideenwerkstatt wird übrigens auch das erste Neulengbacher Parklet testweise aufgestellt. Dieses Sitzmöbel soll zum Verweilen in der Stadt einladen. Jürgen Rummel: „Wir sind schon sehr auf das Feedback der Bevölkerung gespannt.“