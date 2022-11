Gespräch mit Ortschef Georg Ockermüller

Bürgermeister Georg Ockermüller lädt die Bevölkerung regelmäßig zum Bürgermeisterstammtisch. Im Rahmen eines gemütlichen Abends mit Brötchen, Mehlspeisen und Getränken wurden viele Themen besprochen.

Georg Ockermüller berichtete über die geplante LED-Umstellung, das bevorstehende Jubiläumsjahr und über geplante Bauprojekte im kommenden Jahr. Derzeit wird der Parkplatz vis á vis der Kirche erweitert. 2023 soll ein Gehsteig in der Götzwiesenstraße errichtet werden, der Freiheitsplatz wird umgestaltet, der Kindergarten wird weiter ausgebaut, ebenso die Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Aber auch für die Generation 60+ soll es weitere Angebote geben.

„Das vereinsübergreifende Seniorenfest ist so gut angekommen, sodass wir in diese Richtung gerne mehr anbieten möchten“, kündigt der Bürgermeister an. Auch die Raumordnung war ein Thema. Georg Ockermüller konnte mit Unterstützung von Barbara Fandler-Stadler und Sabine Spiegel vom Gemeindeteam viele Fragen beantworten, die den Besuchern unter den Nägeln brannten.

Josef Drs – einer der Besucher – bedankte sich recht herzlich beim Bürgermeister, dass er sich Zeit für diese Abende nimmt.

