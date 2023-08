Biogemüse gibt's jetzt rund um die Uhr in Asperhofen

Seit 1985 betreibt Stephan Teix den Bio-Bauernhof in Habersdorf bei Asperhofen. Jetzt hat er zusätzlich zum Ab-Hof-Verkauf einen Verkaufsstand errichttet. Erhältlich sind 24 Stunden am Tag saisonales Biogemüse, Obst und Obstkuchen, der in einem Kühlschrank bereitsteht. Der Kaufpreis, der an der Ware vermerkt ist, soll in eine bereitstehende Kassa gegeben werden.

Zu diesem neuen Geschäftsmodell hat sich der umtriebige Landwirt kurzfristig entschlossen: „Gegenüber an der anderen Seite der Straße werden erfolgreich Milch und Joghurt verkauft, mein Bioladen hat nur an zwei Tagen geöffnet, also hab‘ ich eine Esche aus dem Wald geholt, ein paar Bretter dazugenommen und das Standl gebaut.“