Neulengbach: Jetzt beginnt die Spargelernte

Die ersten Spargelstangen kommen ans Tageslicht und können geerntet werden. „Diese Woche geht es mit der Spargelernte richtig los, sofern das Wetter mitspielt“, berichtet Karl Hollaus. Mit jedem Sonnentag steigt die Erntemenge. Haupternte ist im Mai.

Der junge Raipoltenbacher hat 2018 zum ersten Mal Spargel gepflanzt, 2019 konnte er zum ersten Mal seinen Wienerwald-Spargel ernten. Auf zwei Feldern wachsen auf einer Fläche von etwa zwei Hektar grüner und weißer Spargel.

Sieben Mitarbeiter aus Polen helfen

Mit der Entwicklung seines Projekts ist Karl Hollaus zufrieden. Heuer im März hat er erstmals auch violetten Spargel, sogenannten Purpur-Spargel gepflanzt. Nächstes Jahr sollten die ersten kleinen Mengen geerntet werden können.

Für den weißen und grünen Spargel war die Witterung im vergangenen Jahr ganz gut. Die Bodenverhältnisse für das Ziehen der Spargeldämme seien ebenfalls gut gewesen, so Hollaus.

Bei der Ernte helfen so wie in der Vergangenheit wieder sieben Mitarbeiter aus Polen. Angeboten wird das Gemüse, das reich an Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium, Kupfer und Phosphor ist, wieder beim Verkaufsstand beim Penny-Kreisverkehr.

Auch die heimischen Gastronomen kaufen gern den Wienerwald-Spargel, freut sich Hollaus: „Viele Wirte rufen schon an und fragen nach. Sie freuen sich auch schon auf regionalen Spargel.“

Neue Wege gehen

