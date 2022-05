Erfrischendes aus den Bädern der Region Wienerwald

Werbung

16 bis 22 Grad und Wolken – so lautet die Wettervorhersage für Neulengbach für Freitag, 13. Mai. An diesem Tag öffnet in Neulengbach das Freibad wieder seine Pforten.

Saisonkarten können bereits seit Freitag abgeholt werden, um die Wartezeit an den ersten Badetagen zu verkürzen. 101 Euro kostet die Saisonkarte für einen Erwachsenen, bei Verlängerung der Karte aus dem Vorjahr 97 Euro. Für Kinder von sechs bis 14 Jahren kostet die Saisonkarte 56 Euro.

Gratis ins Bad dürfen Schulanfänger: Die Stadtgemeinde stellt wieder allen Erstklassler der Volksschule Neulengbach Saisonkarten zur Verfügung. Bürgermeister Jürgen Rummel, Stadträtin Maria Rigler und Manfred Korntheuer von der Neukom überreichten die Gutscheine kürzlich an Direktorin Marietta Leibetseder und an die Kinder.

Bad und Pumptrack werden eröffnet

In Eichgraben beginnt die Badesaison am Samstag, 14. Mai. Aber nicht nur das Wienerwaldbad geht in Betrieb, sondern auch der neue Pumptrack beim Bad. „Mit dem Pumptrack können wir nun wirklich den Standort Wienerwaldbad als Sport- und Freizeitzentrum Eichgrabens bezeichnen“, freuen sich die Gemeindeverantwortlichen.

Neben der Badanlage laden Bewegungspark und Beachvolleyballplatz zur sportlichen Betätigung ein. Beim Badparkplatz ist auch der Kreuzungspunkt mehrerer Mountainbike- und Wanderstrecken.

In Altlengbach laufen die letzten Vorbereitungen für die Saison. Foto: Gemeinde Altlengbach

In Altlengbach wird das Freibad am Freitag, 20. Mai, eröffnet. In den ersten drei Juli-Wochen wird es wieder Schwimmkurse mit Ulrike Ruzicka geben. Die Eintrittspreise wurden etwas erhöht. Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Saison laufen derzeit auf Hochtouren.

„Wir freuen uns schon sehr auf die neue Saison. Unser Freibad ist wirklich eine Sommeroase im Herzen von Altlengbach, ein Ort, an dem man gerne seine freie Zeit verbringt. Deshalb haben wir über den Winter auch einiges an Geld investiert, um dieses Schmuckkästchen zu erhalten“, sagt Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Die Holzbrücke wurde saniert und das Kinderbecken ist neu foliert. Für die Sanierungen hat die Gemeinde etwa 20.000 Euro ausgegeben. Alle Arbeiten werden laut Kosak zeitgerecht fertig: „Einer guten Sommersaison steht nichts im Wege, sofern das Wetter mitspielt.“

In Neustift-Innermanzing steht Wasserratten der Erlebnisteich zur Verfügung. Auch bei der Schulz Hütte in Altlengbach gibt‘s einen Badeteich.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.