Maria Anzbacher Oldtimer-Fan organisiert Ausfahrt

Helmut Gornik ist nicht nur begnadeter Krippenbauer (die NÖN hat berichtet), seine zweite große Leidenschaft ist sein 75-PS-Oldtimer Steyr Fiat 1500, Baujahr 1966, mit einem Hubraum von 1481 ccm. Er ist seit über fünf Jahren Mitglied beim ersten Oldtimerclub Hennersdorf. Dort organisiert er die erste Ausfahrt in diesem Jahr.

Die Fahrt unter dem Titel „Alte Liebe rostet nicht“, findet am Samstag, 13. Mai, statt. Eingeladen sind einspurige oder mehrspurige Kraftfahrzeuge.

Treffpunkt ist am 13. Mai ab 7.30 Uhr im Clublokal „Theresienhof“ in Hennersdorf Hauptstraße 32. Los geht es dann um 8.30 Uhr nach Pressbaum ins private Traktoren- Landtechnik- und Fahrzeugmuseum der Familie Hartweger, wo alte Traktoren und Landmaschinen zu sehen sind. Weiter geht es ins Irenental, zum Buchberg und über die Hochgschaid-Panoramastraße zum Bauern- und Handwerkmuseum in Michelbach. Den Abschluss bildet ein Heurigenbesuch in Rohrbach/Gölsen.

Infos: Helmut Gornik, 0664/ 4383390, oder Obmann Edgar Varga, 0664/5590800.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.