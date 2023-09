Gelungenes Debüt für Kulturchef bei Schnitzler(eien)

Der Sport- und Kulturverein holte sich mit Christian Call einen neuen Kulturchef in sein Team, der am Freitag mit Schnitzler(eien) rund um das Gasthaus Kari ein viel umjubeltes Debüt gab. Bei Prachtwetter zeigten Conny Boes und Felix Kurmayer in einem Stationentheater Ausschnitte aus Arthur Schnitzlers Werken „Reigen“, „Komtesse Mizzi“ und „Anatol“. Fulminant waren auch die Schauplätze des Stationentheaters – die Pfarrkirche, der Pfarrgarten, der Kirchenweg und im Gasthaus Kari. Immer wieder gab Felix Kurmayer auch Einblicke in das Leben von Arthur Schnitzler und seine Freundschaft zu Sigmund Freud.

Das Team des Gasthauses Kari servierte dazwischen immer kulinarische Schmankerl. „Es war ein unvergesslicher Abend. Ich hoffe, dass es mir gelingt, weitere kulturelle Höhepunkte nach Laaben zu bringen“, so der neue Kulturchef abschließend.