Der Kooperationsvertrag ist unterzeichnet, damit ist es fix: Neulengbach nimmt am Mostviertelfestival 2020 teil. Zu sehen ist das Stationentheater „Geschichte in Geschichten“, und zwar am 6. und 7. Juni.

Das Festival unter dem Motto „Bodenkontakt“ geht von 9. Mai bis 9. August im gesamten Mostviertel über die Bühne. Im Vordergrund soll die Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Heimat stehen.

In Neulengbach wird ein Stationentheater unter der Regie von Brigitte Pointner aufgeführt. Persönlichkeiten und Ereignisse aus der Geschichte und Gegenwart Neulengbachs werden nachgestellt. Das Publikum wird sich bei verschiedenen Gelegenheiten interaktiv einbringen können.

Die Neulengbacher Regisseurin Brigitte Pointner hat schon 2018 erfolgreich ein Stationentheater in der Stadt präsentiert: Professionelle Schauspielerinnen und Laienschauspielerinnen gaben Einblicke, wie Frauen in Neulengbach früher gelebt und gewirkt haben. An verschiedenen Schauplätzen in der Stadt wurde Geschichte lebendig.

Kulturstadtrat Ferdinand Klimka zeigt sich erfreut, dass das Konzept von Brigitte Pointner von der Jury des Mostviertelfestivals 2020 ausgewählt wurde. Er hält fest: „Das Prinzip des Stationentheaters hat in Neulengbach schon einmal sehr erfolgreich funktioniert und ich bin überzeugt, dass es 2020 wieder sehr gut angenommen werden wird.“