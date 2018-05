Vier Frauen stehen im Mittelpunkt des Stationentheaters von Brigitte Pointner, fast alle haben Neulengbach-Bezug.

In die Rolle der Bertha Ehnn schlüpft Christa Berger. Sie ist in der Region bekannt als Intendantin der „Theaterei St. Christophen“. Seit ihrer frühesten Jugend ist sie dem Theater und dem Gesang verschrieben. Im Jahr 2006 produzierte sie ihre erste CD „Wann die Kugel amoi rollt“.

Melanie Donhauser mimt im Stationentheater Adele Moraw. Donhauser wuchs in Neulengbach auf und erhielt 2010 ihr Schauspieldiplom der Filmacademy Wien. Seitdem war sie in mehreren Rollen zu sehen, zuletzt bei „Schnell ermittelt“ und bei der Serie „Vorstadtweiber“. Außerdem ist sie auch in Werbefilmen zusehen, so etwa bei Austrian Airlines.

Isa Hochgerner ist am zweiten Juni-Wochenende als Sidonie Pàlffy in Neulengbach zu sehen. Die gebürtige Vorarlbergerin lebte viele Jahre in Neulengbach. Sie war als Schauspielerin und Sängerin schon in über 40 Rollen zu sehen. Zuletzt feierte ihr selbst geschriebenes Stück, „Paulas Kampf“ in dem sie auch selbst die Hauptrolle übernahm, Premiere.

Weiters mit dabei beim Stationentheater ist Martina Schwabenitzky. Die gebürtige Wienerin, Tochter des Regisseurs Reinhard Schwabenitzky, spielt Egon Schieles Modell und Lebensgefährtin Wally Neuzil. Schwabenitzky ist neben ihrer schauspielerischen Arbeit auch als DJane tätig. Sie hat schon am Phönix Theater Linz, am Stadttheater Sankt Pölten und im Fernsehen gespielt.