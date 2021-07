Das Eltern-Kind-Zentrum ist von der „Villa Rosa“ in der Ulmenhofstraße in die Wiener Straße übersiedelt. „Wir möchten noch mehr als bisher eine Stimme für Familien in Neulengbach sein. Daher haben wir uns dazu entschlossen, ins Zentrum von Neulengbach zu übersiedeln“, informiert Obfrau Christine Nebosis, die sich gemeinsam mit Karin Komosny und Gerlinde Blemenschitz-Kramer für das EKiZ engagiert.

Der StartRaum in der Wiener Straße ist jetzt der neue Standort für das „Familien-Büro“. Vernetzung der regionalen Angebote, Infoveranstaltungen, Vernetzungstreffen, Workshops und Kinderangebote im kleinen Rahmen soll es hier geben. Als Gruppenraum für Spielgruppen, Bewegungsangebote und größere Vorträge wird in Zukunft das Tanz-Zentrum in der Wiener Straße genutzt. Hier gibt es mit Julia Vogl, der Leiterin des Tanzzentrums, eine Kooperation.

Das EKiZ Neulengbach ist durch eine Initiative der Stadterneuerung entstanden und wurde im Jahr 2015 gegründet. Die Angebotspalette reichte von Spielgruppen und Kreativateliers über Musikgruppen bis hin zu Pilates und Yoga für Erwachsene und Kinder. Vor der Corona-Pandemie waren die Aktivitäten gut besucht. Jetzt soll es bald wieder neue Kursangebote geben. „Sobald wie möglich möchten wir wieder Kinderangebote in kleinen Gruppen machen. Dabei liegen uns auch und vor allem solche Angebote am Herzen, die für die Eltern kostengünstig, leicht zu erreichen und flexibel sind“, betont die Obfrau. Gedacht ist an Spielstunden, offene Kreativstunden, Kinderangebote bei der Shoppingnacht. Noch ist die Planung wegen der Pandemie allerdings schwierig.

Anbieter von Kursen sind willkommen

Das neue Familienbüro in der Wiener Straße hat fixe Öffnungszeiten – jeden Donnerstag von 15 bis 18 und Freitag von 9 bis 12 – und bietet die Möglichkeit zu Austausch und Information. Familienrelevante Angebote aus der Region sollen gesammelt und der Bevölkerung einfach zugänglich gemacht werden. Die Angebote sollen auf der Website und in einem Programmheft veröffentlicht werden. Anbieter von Aktivitäten sind beim EKiZ willkommen.

Und Wünsche und Ideen von Familien werden gern aufgenommen. Wer am EKiZ-Angebot Interesse hat oder selber einen Kurs oder Workshop anbieten möchte, kann sich bei Christine Nebosis melden: 0664/1721314.