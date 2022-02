Aus für Corona-Maßnahmen als „Schub nach vorn“ für Gastro

„Wir sind froh, dass gelockert wird. Das ist auf alle Fälle ein Schub nach vorn“, sagt Hans Böswarth angesichts der neuen Pandemie-Bestimmungen. Mit dem Frühjahr und mit dem schöneren Wetter ziehe das Geschäft an, ist der Chef des Lengbachhofs optimistisch.

Sowohl beim À-la-carte-Geschäft als auch beim Ausflugsgeschäft und bei den Feierlichkeiten tue sich wieder etwas: „In den vergangenen Tagen haben wir schon gemerkt, dass es mehr Anfragen und mehr Buchungen gibt.“

Personell soll die Truppe noch verstärkt werden

Auch im Seminarbereich gibt es wieder verstärkt Anfragen, auch kurzfristig. Dass es nun für Unternehmer eine gewisse Rechtssicherheit gibt, begrüßt Hans Böswarth. Die Frage, ob die Lockerungen zu spät kommen, will der Unternehmer nicht beantworten: „Das müssen Fachleute beurteilen.“

Beim Personal ist das Altlengbacher Seminarhotel gut aufgestellt, in der nächsten Zeit soll die Truppe aber noch verstärkt werden: „Der eine oder andere wird noch dazukommen“, so der Gastronom.

Aufgestockt wird vor allem im Küchenbereich, Küchenhilfen, Jungköche oder Köche wird man noch aufnehmen. Hans Böswarth geht davon aus, dass nach Ostern wieder Normalität herrschen wird. Er freut sich schon, wenn die Gartensaison richtig startet und der neue „Campus“ wieder belebt wird. Durch die großzügigen Investitionen im Außenbereich sei man gut aufgestellt.

Die Sperrstunde um 22 Uhr war eine Katastrophe.“ christof gnasmüller Gastwirt, Kirchstetten

Dass sich die Situation in der Gastronomie endlich wieder verbessert hofft auch Christof Gnasmüller. Er ist der Meinung, dass die Öffnungsschritte der Regierung zu spät kommen.

Gnasmüller betreibt in Kirchstetten das Lokal „Schani Onkel“ sowie in Kirchstetten den Gasthof Gnasmüller und das Abendlokal „Zum Teddybär’n“ und ist froh, dass die Maßnahmen endlich gelockert werden. Die Sperrstunde um 22 Uhr sei eine Katastrophe gewesen, so Gnasmüller. Auch die Regelung zu Silvester sieht er sehr kritisch.

Die Leute würden sich immer mehr privat treffen und immer weniger in ein Lokal gehen. Das Wirtshaus in Totzenbach hat Gnasmüller nur mehr Freitag, Samstag und Sonntag sowie für Feste und Begräbnisse-Feierlichkeiten geöffnet.

„Früher war jedes Wirtshaus am Sonntagvormittag voll. Jetzt muss man froh sein, wenn drei Leute kommen“, schildert der Wirt die schwierige Situation in der Branche. Früher sei man ins Wirtshaus gegangen, um etwas zu erfahren, jetzt funktioniere Kommunikation ganz anders.

