Tandlmarkt Neulengbach öffnet bald seine Pforten

Am 22. und 23. April geht in Neulengbach wieder der große Tandlmarkt über die Bühne. Die Vorbereitungen laufen: Von Samstag, 15. April, bis Donnerstag, 20. April, um 16 Uhr werden Waren übernommen und von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesichtet und sortiert. Nicht angenommen werden Schuhe und Textilien.

Am folgenden Wochenende stehen Spielzeuge, Geschirr, Elektrogeräte, Bücher und vieles mehr beim Tandlmarkt zum Gustieren und Kaufen zur Verfügung. Der Reingewinn geht zu einem Drittel an Sozialprojekte im In- und Ausland, rund ein Drittel wird zur Erhaltung des Neulengbacher Pfarrheims verwendet.

Der Tandelmarkt ist am 22. April von 7.30 bis 16 Uhr und am 23. April von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Team freut sich auf viele Besucher.

