Totzenbach: Großes Fest zur Feuerwehrhaus-Eröffnung

Das neue Feuerwehrhaus in Totzenbach platzte aus allen Nähten, als die Kameradinnen und Kameraden zum großen Eröffnungsfest samt 130-Jahr-Feier luden. Vertreter der Feuerwehr, Polizei, Politik, Rettung und Vereinen sowie jede Menge Besucherinnen und Besucher kamen zum neuen Haus um mitzufeiern und einmal einen Blick ins Innere zu werfen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder führte nach der Messe und der Segnung des Hauses durch das Programm. Der Einsatz der Totzenbacher Kameradinnen und Kameraden rund um den Bau des Hauses wurde humorvoll in einem Film gepackt, der für jede Menge Lacher sorgte.

7.000 freiwillige Arbeitsstunden

„Zweckmäßig, nicht zu viel, aber effizient“, so beschreibt Georg Schröder das neue Haus, für dessen Bau von den Florianis rund 7.000 Arbeitsstunden in rund 23 Monaten Bauzeit investiert wurden. „1,5 Millionen Euro wurden kalkuliert. Gekostet hat das Projekt rund 1,6 Millionen Euro“, berichtet dazu Kommandant Matthias Furtner. Stolze 115.000 Euro wurden im Zuge einer Bausteinaktion gesammelt. Tafeln, an denen großzügige Spender namentlich erwähnt sind, zieren nun als Erinnerung die Garage des Feuerwehrhauses. Diese wurden feierlich enthüllt.

Ehrungen und Dankesworte

Im Rahmen der Feier wurden den Jungflorianis ihre Wissenstest-Abzeichen verliehen, der Verein der Freunde Totzenbachs und Bürgermeister Josef Friedl erhielten die Floriani-Plaketten und Bezirkskommandant Georg Schröder wurde mit dem goldenen Verdienstzeichen des Roten Kreuzes NÖ ausgezeichnet. Dankesworte, Blumen und Geschenke gab zudem für jene, die besonderes Engagement bei der Feuerwehr und rund um den Bau der Feuerwehr gezeigt hatten.

Im Anschluss an den Festakt genossen die Besucherinnen und Besucher gekühlte Getränke, kulinarische Köstlichkeiten, Kaffee und Kuchen. Die Kleinen konnten sich in der Hüpfburg austoben oder im Zielspritzen versuchen. Interessierte bekamen die Möglichkeit, sich auch in den Räumlichkeiten des neuen Hauses umzusehen.