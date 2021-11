Wiener war u.a. auch in Neulengbach auf Diebestour

Diebstähle in Selbstbedienungsläden im ganzen Land von März bis August gehen auf die Kappe eines Wieners (32). Auch in Neulengbach dürfte der Mann einmal kurz Station gemacht haben. Ihm konnte nun das Handwerk gelegt werden, nachdem ihn Wiener Polizisten im Zuge ihrer Streifentätigkeit erkannt haben, weil nach dem Mann gefahndet worden war.

Wechselgeld und Lebensmittel zählten bei den Diebstählen zu seiner Beute. Er soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den ländlichen Raum gefahren und dort unversperrte Fahrzeuge unbefugt im Betrieb genommen haben. So auch in Neulengbach, wo er Mitte Juni ein in Bahnhofsnähe abgestelltes Fahrzeug, bei dem der Schlüssel steckte, unbefugt in Betrieb genommen haben soll.

Die Bediensteten der Polizeiinspektion Ottenschlag konnten bei intensiven Erhebungen dem 32-Jährigen insgesamt 28 Eigentums- und Vermögensdelikte zuordnen. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. Anzeige!