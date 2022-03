1,1 Millionen Euro für LED-Laternen in Neulengbach

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Leuchtdioden ist in Neulengbach abgeschlossen. „Jetzt haben wir hundert Prozent LED“, berichtet Bürgermeister Jürgen Rummel. Alle 2.142 Straßenlaternen sind mit LED-Technik ausgestattet.

Gestartet wurde das Projekt vor rund zehn Jahren. „Der damalige Vizebürgermeister Rudolf Teix und Umweltgemeinderat Alfred Hackl haben diesen wichtigen Schritt gesetzt“, so Rummel.

Zunächst wurde eine Versuchsstrecke mit verschiedenen LED-Techniken in der Marktfeldstraße errichtet. In einer ersten Etappe wurden etwa 900 Lampenköpfe ausgetauscht, dann ging es in kleineren Schritten weiter. „Im letzten Schritt wurden etwa 600 Lichtpunkte umgerüstet“, informiert der Bürgermeister.

Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Die jährlichen Einsparungen aus Energie- und Instandhaltungskosten machen laut Stadtamtsdirektor Leopold Ott rund 73.000 Euro aus.

