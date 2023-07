Kinder, Haus & Co: Christophenerin schaffte trotzdem Master-Abschluss

„Ich habe eine gewaltige und unbeschreibliche psychische und körperliche Belastungsprobe hinter mich gebracht“, sagt Beatrice Löffler. Sie habe in den letzten zweieinhalb Jahren auf sehr vieles verzichten müssen, um das Studium zu schaffen, neben ihrer Arbeit, ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pfarre und dem Haushalt mit drei Kindern. Jetzt ist die Freude groß, denn der Masterabschluss an der TU Wien zum Studium „Geodäsie und Geoinformation“ ist erfolgreich abgeschlossen.

Wie kam es dazu, mit knapp vierzig Jahren und bereits einem Titel in der Tasche noch einmal zur Studentin zu werden, wollte die NÖN wissen. „Nach der Geburt meiner drei Kinder Leonhard, Antonia und Johanna wollte ich nicht mehr in einen All-In-Vollzeitjob in der Tiefbaubranche in den reinen Innendienst zurückkehren, weil damit viele Überstunden verbunden sind“, erklärt Beatrice Löffler. Da sie immer Projektleiterin war und Projekte sowohl in der Projektierung als auch in der Ausführungsphase betreut hatte, war es ihr wichtig, in ähnlicher Weise zu arbeiten. Außerdem sollte die Arbeitsstelle etwas näher am Wohnort liegen, denn nur so war die Betreuung der Kinder durch beide Elternteile möglich. „Bei Zivilgeometer Alireza Khatibi in Pressbaum habe ich im Jahr 2019 den gewünschten Arbeitsplatz gefunden“, schildert die St. Christophenerin. Sehr schnell arbeitete sie sich dort ein, wurde zur rechten Hand ihres Chefs und er lernte sie in die Vermessungsarbeit im Bereich Katasterwesen ein. Und eines Tages stellte ihr Chef die Übernahme der Kanzlei in Aussicht, mit dem Zusatz: „Leider fehlt ihnen dazu das passende Studium.“ Beatrice Löffler hatte wohl Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert und erfolgreich abgeschlossen, um jedoch als Zivilgeometer im Bereich des Katasterwesen arbeiten zu können und auch Grenzfeststellungsverfahren durchführen zu können, ist das Studium Vermessungswesen beziehungsweise Geodäsie und Geoinformation mitZiviltechnikerprüfung für das Vermessungswesen erforderlich.

„Ich suchte um Zulassung zum Masterstudium Geodäsie und Geoinformation an der TU Wien an und wurde für ein Vollzeitstudium zugelassen“, erinnert sich Löffler. Sie hatte vor, zwei bis drei Vorlesungen pro Semester zu belegen und abzuschließen, also „gemütlich“ neben dem Beruf zu studieren. Doch es gab ja Corona und damit tat sich eine tolle Chance für Beatrice Löffler auf: „ Fast alle Vorlesungen und Übungen wurden online und ohne persönliche Anwesenheit abgehalten und ich konnte das Masterstudium somit in nur fünf Semestern abschließen“, berichtet die 40-Jährige. Beinahe jeder Tag dauerte für sie von 6 Uhr in der Früh bis 1 Uhr nachts, mit Vorlesungen und teilweise parallel Homeschooling, Hausübungen, Kinderbetreuung und Arbeit. „Gott sei Dank habe ich einen Arbeitgeber, dem Familie und auch mein Studium äußerst wichtig sind und der auch immer Rücksicht darauf genommen hat, sodass ich freie Zeiteinteilung hatte“, ist Löffler dankbar.

Sehr nervös sei sie bei den letzten Prüfungen gewesen, sagt die dreifache Mutter, und sie lacht: „Mit 40 und bereits einem Titel in der Tasche sollte man ja schon routiniert sein.“ Mit dem erfolgreichen Abschluss der Diplomprüfung am 15. Juni und der Sponsion am 28. Juni sei eine große Last von ihr gefallen: „Ich fühlte mich seit langer Zeit wieder frei.“

Gefeiert wurde mit ein paar Kommilitonen auf der TU Wien, mit einer Freundin bei einem Abendessen auf dem Dach des „Haus des Meeres“ und mit der Familie im Wiener Prater. „So lernten meine Kinder auch den Prater kennen“, sagt die Doppelmasterin, die auch noch einen Tipp parat hat: „Verfolgt eure Träume, kämpft und gebt nie auf. Man kann alle Hürden meistern, alleine durch den eigenen Willen.“