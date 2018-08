Um die Notarztversorgung ist eine neue Debatte entbrannt. Der Pressbaumer Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner erklärte im Sommergespräch in der Purkersdorfer NÖN, dass seine Gemeinde als Standort für ein Notarzteinsatzfahrzeug bereitstünde, falls es zu einer Reduktion der Dienststellen kommen sollte: „Von Pressbaum aus könnte man das gesamte Gebiet am besten abdecken.“ Die Ortschefs von Gablitz und Purkersdorf, Michael Cech und Karl Schlögl reagierten verärgert und sprachen von unnötiger Verunsicherung.

Immer wieder gibt es Spekulationen, dass das Rote Kreuz von Purkersdorf nach Pressbaum übersiedeln und dort auch ein neuer NEF-Stützpunkt für die ganze Region entstehen könnte.

„Das ist so unnötig wie ein Kropf.“ Der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth über die neuerliche NEF-Debatte

Im Zuge der Neuausschreibung der Notarzt-Standorte in ganz Niederösterreich war befürchtet worden, dass die Stützpunkte Lengbach (Neulengbach/Altlengbach) und Purkersdorf ab dem Jahr 2017 fallen. Das Land NÖ hat aber den Erhalt aller 32 Notarztstützpunkte – und somit auch der beiden Standorte in der Region Wienerwald – gesichert. Die Verträge wurden um fünf Jahre verlängert.

Wenig Verständnis für die Aussagen seines Pressbaumer Amtskollegen hat auch der Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth. Die neue Diskussion um den NEF ist für ihn „so unnötig wie ein Kropf.“ Es gehe um die Sicherheit der Menschen, noch dazu in einem Riesengebiet, da solle man nicht solche Dinge anzetteln: „Wenn man als Kollege anderen etwas wegnehmen will, ist das keine gute Lösung. Dass man persönliche Wünsche hat, wo andere durch die Finger schauen, ist nicht klug.“ Die notärztliche Versorgung in der Zusammenarbeit von Rotem Kreuz Neulengbach und Samariterbund Altlengbach funktioniere hervorragend, betont Wohlmuth: „Ganz am Anfang hat es ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben, aber jetzt läuft alles klaglos. Das ist ein Service in der Region, das wir nicht missen wollen.“

Der Eichgrabener Landtagsabgeordnete Martin Michalitsch betont gegenüber der Neulengbacher NÖN, dass die Notarzt-Frage nicht zur Diskussion stehe und es keinen Handlungsbedarf geben würde: „Wir haben eine Lösung getroffen, und ich gehe davon aus, dass alles so bleibt wie es ist.“

Derzeitiges System funktioniert klaglos

Michalitsch zeigt aber Verständnis für Schmidl-Haberleitners Aussage: „Bis zu einem gewissen Grad ist es logisch, dass ein Bürgermeister vorsorgt für alle Eventualitäten. Aber derzeit sind keine Veränderungen geplant.“ Grundsätzlich sei es besser, wenn man in einem Gebiet zwei Stützpunkte und nicht nur einen habe, so Michalitsch. Mit der Verfügbarkeit der Ärzte gäbe es im Moment kein Problem.

Das bestätigt Daniel Rauchecker, Bezirksstellenleiterstellvertreter des Neulengbacher Roten Kreuzes: „Wir haben keinerlei Probleme mit der Besetzung der Dienste. Wir können uns die Notärzte sogar aussuchen, weil wir mehr Bewerber haben.“ Der Rot-Kreuz-Vertreter erklärt, dass das derzeitige System und auch die Kooperation mit dem Samariterbund Altlengbach klaglos funktionieren: „Wir helfen uns gegenseitig, es läuft wunderbar.“

Beim Neulengbacher Roten Kreuz zeigt man sich jedenfalls überrascht über die neue Diskussion: „Es wundert mich, dass die Debatte jetzt aufflammt. Die Notarzt-Versorgung ist bis 2022 gesichert. Unser Wissensstand ist, dass wir uns bis dahin keine Sorgen machen müssen und dass der Stützpunkt nicht verschwinden wird, weil der Vertrag mit allen Stützpunkten gesichert ist“, so Rauchecker. Der NEF Lengbach sei an zentraler Stelle: „Wir sind relativ schnell in der Badener Gegend, wir sind schnell in St. Pölten.“ Würde es den Stützpunkt nicht geben, wäre die Versorgung von Laaben oder Innermanzing schwierig, so Rauchecker.

Er hebt hervor, dass sich im Zuge der Neuausschreibung ab 2017 die Bürgermeister der Region Wienerwald sehr für die Notarztversorgung vor Ort eingesetzt haben: „Die Bürgermeister haben uns wirklich geholfen. Sie haben um den Notarzt gekämpft wie die Löwin um ihr Baby.“

Beim Roten Kreuz Neulengbach wünscht man sich jedenfalls, dass man den Notarzt noch viele, viele Jahre haben wird. Derzeit läuft wie berichtet die Planung für eine neue Bezirksstelle. Ein Stellplatz für ein NEF und ein Schlafraum für einen Notarzt werden auf jeden Fall eingeplant.