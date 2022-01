Kirchstetten: Gartenhütte drohte "abzuheben"

Eine Gartenhütte drohte vom Sturm in Kirchstetten weggeweht zu werden. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Bis die Kameraden eintrafen, "wurde sie von Anrainern mit Körperkraft am Boden gehalten", berichtet die Feuerwehr. Anschließend wurde sie zerlegt und sicher verstaut.

Außerdem blockierte in Kirchstetten eine Baustellenabsperrung die Straße. "Diese wurde wieder an ihren angestammten Platz gestellt und durch zusätzliche Ballaste beschwert, um dem Wind stand zu halten", heißt es von der Feuerwehr zu den Einsätzen an dem stürmischen Tag, bei dem Windspitzen von über 100 km/h gemessen wurden.