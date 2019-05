Aufregung am Wochenende in Neulengbach: Eine 85-Jährige kam am vergangenen Freitagabend nicht mehr vom Einkaufen nach Hause. Angehörige informierten die Exekutive, die eine Suchaktion einleitete. Allerdings war diese vorerst nicht von Erfolg gekrönt und musste abgebrochen werden. Eine Nacht lang verbrachten die Angehörigen der Neulengbacherin in großer Sorge, denn sie konnte nicht gefunden werden.

Am nächsten Morgen waren erneut in und um das Stadtgebiet Polizeistreifen unterwegs, Suchhunde versuchten, die Spur der Vermissten zu wittern und der Polizeihubschrauber kreiste über Neulengbach, was bei manchen Bürgern wohl auch für Verunsicherung sorgte. Angehörige beteiligten sich ebenso an der Suche.

Hilferufe blieben erfolglos

Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden: Die Neulengbacherin wurde von einer Angehörigen, die auf ihrem Fahrrad Ausschau nach ihr hielt, auf einem Acker nahe des Penny Marktes entdeckt. Sie dürfte auf dem Heimweg vom Einkaufen eine Abkürzung über einen Acker genommen haben. Dort kam sie zu Sturz, konnte nicht mehr aufstehen und sich nicht mehr helfen, denn sie hatte sich am Knöchel verletzt.

Auch Hilferufe blieben erfolglos, niemand kam vorbei oder hörte die 85-Jährige. Der Frau blieb nichts anderes übrig, als die ganze Nacht unter freiem Himmel zu verbringen.

Etwas unterkühlt und mit der Verletzung am Bein wurde sie von den Rettungskräften versorgt. Diese brachten sie zur Kontrolle ins Krankenhaus.