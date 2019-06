Große Aufregung herrschte in der Nacht auf Samstag in Neulengbach und Johannesberg: Eine 16-Jährige war mit Freunden am Feuerwehrfest in Johannesberg, doch plötzlich, gegen 2.30 Uhr früh war sie verschwunden und nirgends mehr aufzufinden. Auch über das Telefon war sie nicht mehr zu erreichen. Freunde und Familie machten sich schließlich rund um das Fest auf die Suche nach der jungen Neulengbacherin, allerdings ohne Erfolg. Auch via Facebook wurde ein Suchaufruf gestartet, der über 2.600 Mal geteilt wurde.

Am Samstagmorgen wurde auch die Exekutive informiert, die sofort einen Hubschrauber und die Polizeihunde auf die Suche schickte.

Kurz vor Mittag kam die erfreuliche Nachricht. Die 16-Jährige tauchte in der Nähe ihres Wohnortes in Neulengbach wieder auf. Angaben, wo sie war und was sie getan hätte, konnte sie allerdings nicht machen: „Ich kann mich an nichts erinnern“, gab sie wortkarg zu Protokoll.

Die Suchaktion war binnen eineinhalb Wochen bereits die zweite. Kürzlich wurde eine 85-Jährige vermisst, die ebenso wieder gefunden werden konnte.