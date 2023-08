Noch keine Bewerbung für Kassenarzt-Stelle in Altlengbach

Während in Brand-Laaben mit Stephan Nedwed rasch ein neuer Allgemeinmediziner gefunden werden konnte, sieht die Situation in Altlengbach anders aus. Nach wie vor ist die Kassenarzt-Stelle unbesetzt. Wie berichtet hat Gemeindearzt Günther Malli seinen Kassenarzt-Vertrag Ende Juni zurückgelegt. Als Wahlarzt ist er aber weiterhin tätig.

Bereits seit 15. April ist die Stelle in Altlengbach ausgeschrieben. „Derzeit liegen keine Bewerbungen vor“, berichtet Ärztekammer-Pressesprecherin Sigrid Ofner. Sollte sich bis November eine Bewerberin oder ein Bewerber finden, käme dieser ins Hearing am 5. Dezember. „Dann wäre der frühestmögliche Start der Ordination mit 1. Jänner 2024“, teilt Ofner mit.

Seitens der Gemeinde informiert ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak, dass man mit mehreren Interessenten im Gespräch sei. „Für Details ist es aber noch zu früh“, so Kosak. Die Versorgung sei aber in jedem Fall gesichert, da Dr. Malli als Wahlarzt zur Verfügung stehe. „Wie auch in der Vergangenheit ist uns die medizinische Versorgung sehr wichtig, wir werden alles dafür tun, um sie dauerhaft abzusichern“, betont der Vizebürgermeister.