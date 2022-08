Summer-Special im Horror Escape Theater

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Das Team des Horror Escape Theaters in Rekawinkel unter der Leitung des Eichgrabeners Manuel Celeda lud am Samstag zum Summer-Special 2022 in den Garten der Villa. Neben Cocktails, Grill, Meet&Greet wurden die Besucher von den Kreaturen, die sonst in der Villa ihr Unwesen treiben im Garten überrascht und erschreckt. All jene, die etwas mehr Gewissheit im Leben brauchen, konnten sich im Zelt der "Jux-Wahrsagerin" Roswitha die Karten legen lassen. Als Nervennahrung gab es für die Gäste Zombie im Glas, frische Würstel vom Grill oder Langos von Dino´s Imbiss. Hausherr Manuel Celeda freute sich mit seinem Team über eine erfolgreiche Veranstaltung.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.