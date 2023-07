Rotary Club und Lions Club arbeiten zusammen

„Ein Sommer für Kinder“ nennt sich das Projekt, für das die Rotarierinnen und Rotarier aus dem Wienerwald seit Jahren laufend Mittel aufstellen. Ende Juni waren sie zu fünfzigst zu Besuch bei Daniela Maleschek am Sonnenkogl. Andrea Joichl, Internistin in Neulengbach und Gründungspräsidentin erinnert sich an die Anfänge: „Bei unserer Gründung wollten wir vor allem Kinder und Jugendliche mit ihren Familien unterstützen. Als wir dann 2017 erfuhren, dass es das Pilotprojekt auf dem Sonnenkogl von Daniela Maleschek gab, übernahmen wir gern einen Teil der Finanzierung.“ Maleschek bietet zur Kinderbetreuung im Sommer ihre Dienstleistungen auch in Altersheimen, Schulen und Kindergärten an (die NÖN hat mehrmals berichtet). Andrea Joichl freut sich, dass auch heuer wieder alle fünf Kinderbetreuungs-Wochen am Sonnenkogl voll ausgebucht sind. „Es zeigt, dass der Bedarf auch da ist“, sagt sie. Dass die Kinder dabei viel Wissen rund um Tiere und die Natur aufnehmen besonders bezüglich Umweltschutz sensibilisiert werden, weiß auch Daniela Maleschek.

Der Club ist auch andernorts sehr aktiv. Seit kurzem besteht eine engere Zusammenarbeit mit dem Lions Club Wienerwald. „Lion“ Herbert Böhm, Geschäftsführer von Austria Shirt, setzt sich persönlich besonders für ein neues, großes Langzeit-Projekt ein und freut sich: „Es ist wunderbar, dass unsere beiden Serviceclubs nun konkret bei einem dringlichen, regionalen Projekt, einer menschlichen Tragödie, gemeinsam tatkräftig an einem Strang ziehen. Es gibt so viel zu tun.“

Der Rotary Club ist im Vorjahr stark gewachsen, mit sieben neuen Mitgliedern aus der Region kommt wieder neuer Schwung und noch mehr Tatkraft in die Runde. Neumit dabei ist etwa Sebastian Prohaska, Gründer & CEO der SEO-Agentur ithelps aus Eichgraben, Natascha Szakusits, Gründerin der Agentur wundermild, und Martin Fasching, Altlengbacher Geschäftsführer von mfTCE. Monika Medek verabschiedet sich als Präsidentin des Rotary Clubs Wienerwald und der ehemalige Eichgrabener Bürgermeister Martin Michalitsch übernimmt ab Sommer. „Es war ein sehr schönes, ereignisreiches und buntes Jahr,“ resümiert sie.

Das Jugendprojekt des Rotary Clubs Wienerwald, welches von Elfie Riesinger geleitet wird, unterstützt Jugendliche aus der Region bei Kleinprojekten, für ein besseres und angenehmeres Zusammenleben in der Gemeinschaft.“ Ideen und die Kreativität der Jugendlichen sind gefragt, Rotary unterstützt die Umsetzung zum einen finanziell und zum anderen durch Kontakt zu örtlichen Firmen, die in der Realisierung mithelfen. Eine weiterfassende Kooperation mit der LEADER-Region Elsbeere Wienerwald ist zusätzlich vereinbart. Bei größeren Jugendprojekten bietet zeitgleich zum Jugendpreis auch die LEADER-Region Elsbeere Wienerwald Fördermöglichkeit mit Hilfe eines Jugend-Fördercalls. „Interessierte können ihre Projektideen zeitgerecht vor Projektstart per E-Mail übermitteln,” sagt Nicole Silhengst. „Einreichungen unter: jugendpreis@rcnw.at und office@elsbeere-wienerwald.at im Juli und August).