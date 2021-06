Der Biosphärenpark Wienerwald lädt zu einer ganz besonderen und einmaligen Veranstaltung für alle Naturinteressierte ein: Am 18. und 19. Juni findet der Tag der Artenvielfalt in Eichgraben statt. „Das heißt, dass von den frühen Morgenstunden bis spät in die Nacht hinein an die 70 ehrenamtliche Expertinnen und Experten unterwegs sind, um im Gemeindegebiet von Eichgraben möglichst viele Tier-, Pflanzen- und Pilzarten zu entdecken“, macht die Biosphärenparkbotschafterin Manuela Zinöcker neugierig.

Neben der Forschungsaktion gibt es für die interessierte Bevölkerung - für Erwachsene wie für Familien - die Möglichkeit, an Nacht- und Naturführungen teilzunehmen und den Experten bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Hierfür ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: https://www.bpww.at/de/tag-der-artenvielfalt-2021

Und es gibt ein Artenschätzspiel als Online-Version: Wie viele Arten werden die Experten innerhalb von 24 Stunden in der Biosphärenpark-Gemeinde Eichgraben finden? Schätzungen sind abzugeben bis Samstag, 19 Juni 23:59 Uhr unter gewinnspiel@bpww.at. Für die besten drei Schätzungen gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Natürlich gibt es nach der Forschungsaktion auf der Website des Biosphärenparks wieder viele Infos über besondere Fundarten, Zahlen und jede Menge Bildmaterial. „Lasst Euch diese einmalige Gelegenheit, die Natur vor der Haustür unter fachkundiger Führung kennenzulernen, nicht entgehen“, so Zinöcker.