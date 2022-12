Rotkreuz-Bezirksstelle der Region Wienerwald stellte sich vor

Werbung

Offiziell eröffnet wurde die neue Bezirksstelle des Roten Kreuzes am 1. Oktober. Jetzt fand ein Tag der offenen Tür statt: Am 8. Dezember gab es Rundgänge durch das ganze Haus und Einblicke in die Leistungsbereiche der Rettung. „Das Interesse war groß“, freute sich Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker.

Auch viele Blutspender konnten begrüßt werden. Der Neubau wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz NÖ, dem Land, der Neukom und der Errichtungsgesellschaft des Roten Kreuzes um insgesamt 3,8 Millionen Euro errichtet.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.