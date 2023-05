Musikschulen im Wienerwald stellen sich vor

110 Musikschulen und Musik- und Kunstschulen sowie Kreativakademien inspirieren mit innovativen Ideen, spannenden Auftritten und interessanten Vorstellungen in ihren Gemeinden. Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tage der offenen Türen in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen und vieles mehr.

Mit dabei sind auch zwei Musikschulen aus der Region Wienerwald. In der Musikschule Laabental gibt es am Freitag ein kleines Mittags-Schulkonzert: Schüler und Schülerinnen der Mittelschule, die auch die Musikschule besuchen, spielen für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Danach können einige Instrumente ausprobiert werden.

Auch die Regionalmusikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten ist bei der Aktion dabei: Auf dem Programm steht ein musikalischer Empfang für die Gäste aus der Partnergemeinde Böhmenkirchen (Deutschland) und ihre Gastfamilien. Vier Ensembles der Musikschule gestalten diesen Empfang, der am Freitag um 19 Uhr beim Feuerwehrhaus Böheimkirchen beginnt.

Auch einige andere Musikschulen in Stadt und Bezirk St. Pölten präsentieren sich. Das gesamte Programm gibt's online unter mkmnoe.at.

Die 126 Musikschulen in ganz Niederösterreich sind ein außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche, das sich der künstlerischen Förderung junger Talente verschrieben hat. 2.200 Lehrende unterrichten rund 60.000 Schülerinnen und Schüler.

