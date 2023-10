Tanzkurs startet Neulengbach tanzt in den Herbst

Stadtrat Florian Steinwendtner freut sich, dass im Dorfhaus Markersdorf ein Tanzkurs mit Dominik Truschner starten kann. Foto: privat

E in zehnwöchiger Tanzkurs startet am 20. Oktober. Möglichkeit zur Schnupperstunde gibt's am 13. Oktober.