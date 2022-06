Zäune, die verbinden: Neulengbachs neue Freiluftgalerie eröffnet

Werbung

Beim Verein Arbeiterheim Neulengbach-Tausendblum ist in der Coronazeit die Idee für eine Freiluftgalerie entstanden. Die Werke von verschiedene Künstlerinnen und Künstlern werden auf wetterfesten Tafeln an Gartenzäunen in Tausendblum präsentiert.

Am Samstag wurde die „Galerie am Zaun“ offiziell eröffnet. Weit über hundert Gäste konnten die gelungene Eröffnung dieser Galerie miterleben, freute sich Obfrau Beate Raabe-Schasching, die die Veranstaltung eröffnete.

Peter Aschenbrenner begleitete den Spaziergang zu den Kunstwerken auf Saxophon und Flöte. Bürgermeister Jürgen Rummel zeigte sich beeindruckt von der menschenverbindenden Idee und sprach den Initiatoren seinen Dank aus. Fritz Weinauer, der Art-Direktor des Vereins, erklärte die Idee hinter der Initiative. Der Grafiker und Gestalter der Tafeln, Gerhard Breitenecker, sprach zum Ursprung der Zaun-Idee.

In der Corona-Lockdown-Zeit entstand die Galerie als ein Versuch gegen die Vereinsamung und als Möglichkeit, Künstlerisches einer breiteren Öffentlichkeit in frischer Luft zu präsentieren. Daraus wurde eine beeindruckende Plattform für die Präsentation kreativer Fertigkeiten.

„Manch einer staunte über das Hobby seines Nachbarn und nicht selten resultierte daraus eine neue, intensivere Begegnung. Zäune, die oft trennen, verbinden nun“, so Beate Raabe-Schasching.

Der VANT als Träger dieser Initiative freut sich sehr über die bereits 36 teilnehmenden Ausstellerinnen und Aussteller und ebenso viele Zaunpaten.

Auch über die Eröffnungsveranstaltung freuten sich die VANT-Vertreter: „So viele Menschen, die fröhlich, interessiert mit Musikbegleitung die Gegend durchwandern, hat man in Tausendblum bisher noch nicht gesehen.“ Unter den Gästen waren auch die Gemeinderäte Günter von Unterrichter und Ewald Figl.

