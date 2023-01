In Neulengbach 70 Tonnen Lebensmittel vor Mülltonne bewahrt

Rund 70.000 Kilogramm Lebensmittel wurden bei der Team Österreich Tafel Neulengbach im Jahr 2022 an bedürftige Menschen verteilt, so die Information vom Roten Kreuz. Es handelt sich um einwandfreie Lebensmittel wie Brot, Obst, Gemüse oder andere Nahrungsmittel, die von Supermärkten, Landwirten und Bäckern aus der Region gespendet wurden. Fallweise werden auch Hygieneartikel zur Verfügung gestellt. 70 Tonnen Lebensmittel sind also nicht im Biomüll gelandet. Sie hätten rund 580 Mülltonnen gefüllt.

Im Durchschnitt wurden im Vorjahr pro Monat 300 Haushalte mit rund 800 Personen mit Lebensmitteln versorgt. Um Menschen zu unterstützen, die sich den Lebensmitteleinkauf kaum noch leisten können, sammeln freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Woche für Woche einwandfreie Lebensmittel. Hierfür wurden über 3.600 Stunden im Jahr 2022 aufgewendet.

Auch zum Jahreswechsel waren Freiwillige bei der Team Österreich Tafel aktiv. „Wir sind unglaublich stolz auf das engagierte Team, das sich auch während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahresende für Menschen in Not einsetzt. Wir konnten auch heuer wieder am 25. und 31. Dezember Lebensmittelspenden an die berechtigten Personen verteilen. Das ist gerade zum Monatsende und während der Weihnachtsfeiertage eine besondere Unterstützung“, sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Johannes Hiller.

Die Nachfrage ist mehr geworden: „Seit Jahresbeginn ist die Tendenz kontinuierlich steigend. Wir haben mit 224 zu versorgenden Haushalten pro Monat gestartet. Mit Jahresende 2022 betrug die Zahl 305. Die allgemeine Teuerungswelle ist deutlich spürbar“, sagt Hiller. Sein Dank gilt den Helferinnen und Helfern, die für die Bevölkerung im Einsatz sind.

Pro Woche helfen rund 20 Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Team Österreich Tafel mit. Unterstützung wird immer benötigt. Wer also mithelfen möchte, kann sich unverbindlich auf der Website www.roteskreuz.at/neulengbach melden.

