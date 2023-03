Telefonkriminalität nimmt zu: Eichgrabenerin berichtet

Die Telefonkriminalität macht auch vor Eichgraben nicht Halt. Das musste kürzlich ein älteres Ehepaar aus der Königssiedlung feststellen, als ein Anrufer versuchte, Informationen über vorhandenes Geld, Wertsachen und Näheres über sie selbst, ihre Nachbarn und leere Häuser auszukundschaften. Die Familie erhielt den Anruf eines angeblichen Polizisten der Kripo Wien, der seinen Titel und Namen und auf Nachfrage auch seine Dienstnummer in einwandfreiem, gepflegtem Deutsch nannte.

„Er war höchst eloquent und was er von sich gab, schien zunächst durchaus glaubwürdig, doch was er sagte war aber Lug und Trug, um Vertrauen aufzubauen. Und das begann er so geschickt, dass ihm mein Mann relativ lang zuhörte und mir dann nur deshalb den Hörer gab, weil er die ihm gestellten Fragen akustisch nicht verstand“, erzählt die Eichgrabenerin.

Der Anrufer sprach das Paar mit Familiennamen an und behauptete sie darüber informieren zu müssen, dass angeblich in der Früh bei der Kurve in der Tannenstraße zwei Einbrecher festgenommen worden seien. „Und nach seiner Frage, ob ich wisse, was eine Leibesvisitation ist, erklärte er mir mit großer Sorge, dass die zwei Einbrecher diverse Einbruchswerkzeuge, gefährliche Sachen und eine Liste bei sich gehabt hätten, auf denen 22 Namen von Bewohnern unserer Siedlung und bedauerlicherweise auch der Name meines Mannes darauf stand. Deshalb rufe er uns an, um uns vor einem geplanten Einbruch zu warnen, weil die zwei Verhafteten zu einer größeren Gruppe gehören, aber noch nicht alle gefasst worden sind“, berichtet die Betroffene weiter.

Der Anrufer führte weiter aus, dass er von den 22 Namen, bei denen eingebrochen werden wird, erst mit zwei reden konnte, weil niemand zu Hause ist und wollte wissen, wann die Leute zu erreichen wären. Spätestens nun war sich die Eichgrabenerin sicher, dass der Anrufer einer Krimineller war, der nur aushören wollte, wo jemand zuhause ist und welche Häuser leer stehen. Das Gespräch entwickelte sich in dieser Art weiter, bis es der Eichgrabenerin zu bunt wurde und sie mitteilte, dass sie nun auflegen und die richtige Polizei informieren wird. Der Anrufer war so dreist, dass er umgehend nochmal anrief und zu schimpfen und drohen begann.

„Ich bin froh, dass wir auf diese Lügengeschichte nicht hineingefallen sind. Dennoch ist mir am Abend doch etwas mulmig geworden“, fasst die Eichgrabenerin ihre Gefühle in Worte. Der Vorfall wurde bei der Polizeiinspektion Altlengbach bekannt gegeben. Und sie möchte andere Menschen warnen und zur Vorsicht mahnen: „Man kann sich nämlich relativ lang täuschen und daher womöglich manches verraten, da am Telefondisplay die 133 erscheint bzw. erscheinen kann.“

