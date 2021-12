Gemeinde Asperhofen verordnet neue 30er-Zonen

Runter vom Gaspedal heißt es zum Beispiel bald am Sonnenweg: Die Gemeinde hat in den Siedlungsstraßen neue 30er-Zonen verordnet (siehe ganz unten) und auch im Ortszentrum müssen Autofahrer jetzt an neuen Stellen ihre Geschwindigkeit reduzieren.

„In Asperhofen sind sehr viele Kinder unterwegs, die auf ihrem Weg zur Schule aus allen Straßen zuströmen. Die Sicherheit der Schüler geht hier vor“, sagt Bürgermeisterin Katharina Wolk. Die neuen 30er-Zonen werden mit entsprechenden Verkehrsschildern ausgestattet.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die ersten Tafeln werden bereits montiert. Ab Jänner soll das neue Tempolimit in allen vorgesehenen Straßen gelten.