Region Wienerwald: Runter vom Gas für mehr Sicherheit

Die Initiative „Tempolimit jetzt“ fordert Temporeduktionen auf allen Straßen: 30 Stundenkilometer sollen es im Ortsgebiet sein, 80 auf Freilandstraßen und 100 auf der Autobahn.

In Neulengbach gibt es auf der Bundesstraße 19 im Bereich der Katastrale Inprugg den Wunsch für eine Temporeduzierung. „Da wollen wir Tempo 70 und einen Fahrbahnteiler. Das sollte im Lauf des Jahres umgesetzt werden“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel auf Anfrage der NÖN. Dass es auf der Bundesstraße von Neulengbach nach Asperhofen überhaupt so unterschiedliche Regelungen gibt, findet Rummel nicht optimal: „50, 70, 100, da kennen sich die Verkehrsteilnehmer manchmal nicht mehr aus. Flächendeckend Tempo 70 oder 80 wäre gut. Da wäre ein Blick über die Gemeindegrenzen, über den Tellerrand gut“, so Rummel. Er würde sich wünschen, dass auf Landesstraßen Änderungen von Behördenseite schneller umgesetzt werden. „Der Bürger greift sich oft an den Kopf, wie lange so etwas dauert. Aber die Gemeinde hat da keine direkte Handhabe.“

Auf den Gemeindestraßen in Neulengbach gilt in den meisten Siedlungsgebieten Tempo 30 und Rechtsvorrang. „Das ist die beste Lösung“, ist Rummel überzeugt. Tempo 50 im Ortsgebiet funktioniere gut. Beschwerden über Raser gibt es aber immer wieder. Als Fußgänger habe man ober oft die Wahrnehmung, dass sehr schnell gefahren wird. Die Messdaten sprechen laut Rummel oft eine andere Sprache: „So extreme Ausreißer gibt es eigentlich nicht.“

Nachdem es aber immer wieder Beschwerden gibt, hat die Stadtgemeinde zehn Tempo-Anzeiger angekauft. An verschiedenen Stellen in der Gemeinde wird jetzt also die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. „Wir schauen uns das über einen längeren Zeitraum an“, so Rummel. Sollte es in einzelnen Bereichen vermehrt zu Geschwindigkeitsübertretungen kommen, so werde man in enger Abstimmung mit der Polizei Maßnahmen setzen.

Im Laabental wurde vor über einem Jahr eine Temporeduktion im Bereich der Mittelschule Laabental eingeführt. Eine Bilanz zieht der Obmann der Schul-Gemeinde und Altlengbachs ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak: „Wir haben unterschiedliche Erfahrungen an dieser Stelle. Während des Schulbetriebes halten sich mehr Autolenker als davor an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Im Straßenbereich auf Höhe des Sportplatzes nach der Schule nimmt die Disziplin schon merkbar ab.“ Was man auch festgestellt habe ist, dass viele – vor allem nicht-einheimische – Lenker sehr schnell bei der Brücke von der B 19 einbiegen und damit zu schnell seien. „Wir hätten hier gerne eine gekennzeichnete Radweg-Überfahrt nach der Brücke sowie ein ‚Achtung Schulkinder‘ Schild. Das Schild wird sich vermutlich recht einfach machen lassen, die markierte Querung müssen wir mit der Straßenmeisterei besprechen“, so Kosak. Das werde vermutlich schwieriger umzusetzen. „Ich erinnere daran, dass wir dort eigentlich gerne einen Fußgängerübergang gehabt hätten und nicht bekommen haben“, so Kosak.

Der Neustift-Innermanzinger SPÖ-Gemeinderat Stefan Eisner, der sich ebenfalls für den 30er eingesetzt hatte, hält fest, dass die Reduktion sehr wohl etwas gebracht habe. „Ich bin sehr dankbar, dass wir das vor einem Jahr gemeinsam umgesetzt haben“, so Eisner. Was aber auch er betont: „Die Autofahrer bremsen bei der Brücke relativ spät ab.“ Auf Neustift-Innermanzinger Gemeindegebiet sei noch einiges für die Verkehrssicherheit der Schüler zu tun. Eisner fordert große Gefahren-Zeichen-Verkehrsschilder. Auch eine Lichtampel würde seiner Meinung nach zur Sicherheit beitragen. „Ein Fußgängerübergang wäre natürlich optimal“, meint Eisner.

