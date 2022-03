Fast wöchentlich Preiserhöhungen: Rundblick in der Region Wienerwald:

Werbung

Die Teuerung wirkt sich auch in der Baubranche aus. „Wir haben fast wöchentlich Preiserhöhungen von Lieferanten“, sagt Heimo Steinberger, der mit seiner Baumeisterei im Gewerbepark in Innermanzing angesiedelt ist.

Halten von Bauprojekt-Preisen als Herausforderung

Schon im Vorjahr haben die Preise angezogen. „Die Lieferanten haben jetzt teilweise Tagespreise, da ist es natürlich schwierig, zu kalkulieren.“ Den Preis für ein Bauprojekt einige Monate oder gar ein Jahr zu halten sei eine Herausforderung. Für ein Haus würden Mehrkosten von zehn bis 15 Prozent entstehen, so Steinberger.

Trotz allem verzeichnet der Baumeister „Anfragen ohne Ende.“ Manche Leute würden sich zwar überlegen, ob sie zum Hausbauen anfangen, aber viele bauen trotz der steigenden Baukosten: „Geld ist immer noch billig“, so Steinberger angesichts der niedrigen Kreditzinsen. Man dürfe nicht verzagen, früher habe es auch turbulente Zeiten gegeben.

Mit den Turbulenzen kommt auch die Firma Kickinger in Böheimkirchen gut zurecht, das Geschäft läuft gut: „Bauen ist teurer geworden, aber immer angepasst an die Zulieferer. Die Auftragslage ist trotzdem sehr gut, wir haben permanent Anrufe, die Leute wollen Verträge abschließen“, stellt Geschäftsführer Harald Schrittwieser fest.

Die rund 170 Mitarbeiter haben mehr als genug zu tun, es wird sogar Verstärkung gesucht: „Wir brauchen einen neuen Bauleiter und zusätzliches Baustellenpersonal“, sagt Schrittwieser.

Rund 120 Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark der Firma Kickinger, bei jährlichen Dieselkosten von mehreren 100.000 Euro machen sich die höheren Spritpreise natürlich bemerkbar.

Der Fuhrpark wurde aber in den vergangenen Jahren erneuert, das kommt dem Unternehmen jetzt ein wenig zugute: „Unser ältester Betonmischer ist Baujahr 2020. Wir haben insgesamt 15 Prozent weniger Dieselverbrauch bei steigendem Geräteeinsatz“, so Schrittwieser.

Wenn man bauen will, dann soll man das tun und nicht zuwarten.“ harald schrittwieser Geschäftsführer, Firma Kickinger

Bei der Neukom kann man den Anstieg der Spritkosten durch den Einsatz von drei E-Autos ein wenig abfedern. Manfred Korntheuer, Geschäftsführer der Neulengbacher Kommunalservicegesellschaft, kann sich an Preissteigerungen in so einem Ausmaß wie jetzt nicht erinnern.

„Bauen wird immer schwieriger, weil die Rohstoffe immer teurer werden“, stellt der Baumeister fest. Die Neukom ist im Hoch- und Tiefbau und im Baustoffhandel tätig. Ein Projekt – Reihenhäuser in Langenlebarn – wurde bereits zurückgestellt. Bei der Ausschreibung eines Kanalbauprojektes in Neulengbach habe nur eine Firma ein Angebot abgegeben: „Die Firmen werden zurückhaltender“, so Korntheuer.

Verschiebung von Projekten nicht ausgeschlossen

Der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel hofft, dass die geplanten Baustellen in der Stadtgemeinde so rasch wie möglich begonnen werden können: „Es wird ein unsicheres Jahr. Aber wir sind optimistisch und wollen starten.“ Dass Projekte wegen der höheren Kosten gestrichen werden ist unwahrscheinlich. Reduzierungen oder Verschiebungen sind denkbar.

Dass Öl und Gas teurer geworden sind, trifft auch die Gärtnerbranche besonders, denn die Pflanzen brauchen Wärme, gerade auch die Jungpflanzen. „Es ist nicht schön“, sagt Michael Kraic angesichts der Teuerungen. „Wir probieren die Kosten abzufangen und die Temperaturen bei den Blumen um ein bis zwei Grad zu senken“, berichtet der Neulengbacher Unternehmer.

Die Pflanzen, die nicht direkt in der Gärtnerei produziert werden, kommen aus der Region oder aus dem Raum Wien. Dadurch seien die Transportkosten überschaubar, ist Kraic froh. Die Mitarbeiter werden angehalten, bei Fahrten mit den Firmenfahrzeugen spritsparend zu fahren. „Wenn ich 100 statt 130 km/h fahre, erspare ich mir 15 Prozent“, so Kraic.

Heizkosten Problem für Gärtnereien

Die allgemeinen Preissteigerungen spüre man direkt im Blumengeschäft, da sei derzeit weniger los: „Man merkt, dass die Teuerung bei den Leuten angekommen ist,“ sagt Kraic. Er ist allerdings zuversichtlich, dass mit den wärmeren Außentemperaturen auch die Lust zum Pflanzensetzen und Blumenkaufen wieder kommt.

In der Gartengestaltung sind bei der Neulengbacher Gärtnerei keine Auswirkungen der Teuerungswelle zu spüren. Viele Menschen seien unschlüssig, ob sie heuer verreisen und würden sich daher den Garten schön gestalten lassen, um ihn im Sommer genießen zu können, berichtet Michael Kraic.

