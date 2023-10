Traum vom Eigenheim geht immer mehr ins Geld

Das Dach ist fertig, die Fenster eingebaut. Jetzt wird gearbeitet und gespart, bis weitere Schritte gesetzt werden können. Foto: Christine Hell

Wohnen ist teuer, auch in der Region Wienerwald. Die Grundstückspreise in Neulengbach liegen bei über 200 Euro pro Quadratmeter, in manchen Lagen muss man schon 400 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Durchschnittlich liegen laut Immobilienspiegel der Wirtschaftskammer NÖ im Bezirk St. Pölten die Grundstückspreise heuer bei 115 Euro. Das ist ein Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Auch die Preise für Häuser sind in den vergangenen Monaten gestiegen. Mit Preisen von über 3.500 Euro pro Quadratmeter muss man beim Hauskauf in Neulengbach schon rechnen, teilweise liegt der Quadratmeterpreis sogar über 5.5000 Euro.

Den Traum vom Eigenheim wollen sich aber dennoch viele Menschen erfüllen. Bernhard Berger ist gerade dabei, ein eigenes Wohnhaus in St. Christophen zu errichten. Am 1. August des Vorjahres wurde die Baugrube ausgehoben. Inzwischen wurde der Rohbau fertiggestellt, die Fenster sind eingebaut und das Dach ist eingedeckt. Eltern, Onkel und Verwandte haben fleißig mitgeholfen. „Ohne die tatkräftige Hilfe hätte ich es nicht bis hierher geschafft", sagt der junge Bauherr. Jetzt muss erst einmal pausiert werden. Bernhard Berger macht viele Überstunden und spart emsig, um Schritt für Schritt die weiteren Bauschritte bewerkstelligen zu können. Denn auch der Innenausbau geht schwer ins Geld. „Die Baumaterialien sind ja um einiges teurer geworden", stellt auch sein Vater Alois Berger fest.

Wie wirken sich die hohen Preise in der Immobilienbranche aus? Martina Leodolter von Mörtl Immobilien in Neulengbach antwortet auf diese Frage: „Aufgrund der hohen Zinsen und erschwerten Kreditvergaberichtlinie sind die hohen Preise der letzten Jahre nicht mehr finanzierbar bzw. leistbar.“ Die größten Probleme sieht die Neulengbacher Immobilienmaklerin in der Finanzierungsproblematik und darin, dass Verkäufer nach wie vor hohe Preise erwarten. Nachfrage auf dem Immobilienmarkt gibt es laut Martina Leodolter definitiv: „Kaufinteressenten legen Angebote, die allerdings nicht den Erwartungen der Verkäufer entsprechen.“

Die Nachfrage nach Finanzierungen ist laut Auskunft der Raiffeisenbank Wienerwald merklich zurückgegangen. „Verantwortlich dafür sind wohl vor allem die gestiegenen Zinsen für Immobilienfinanzierungen und die nach wie vor hohen Immobilienpreise für Grundstücke, Wohnungen, Häuser.“ Zusätzlich komme es immer häufiger zu Ablehnungen von Krediten, da sich entsprechend der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung die Einhaltung der Schuldendienstquote und Eigenmittelerfordernisse im Haushaltsplan des möglichen Kreditnehmers einfach nicht mehr darstellen lassen, wird seitens Raiffeisen erklärt.