Amüsantes aus dem Schulalltag in Altlengbach

Zu zwei beschwingten Theaterabenden luden vorige Woche die Schülerinnen und Schüler des Darstellenden Spiels in die Mittelschule Laabental ein. Skurrile, amüsante Szenen aus dem Schulleben gab es ebenso wie Sketches aus dem Alltag der Kinder. Jedenfalls gelang es Lehrer Thomas Koller mit seinen Schülern zu begeistern. Für die Besucherinnen und Besucher gab es außerdem ein Buffet.

Nächster Termin in der Mittelschule ist am Freitag, 26. Mai, da steigt das große Pop&Rock-Konzert der Schulband in der Mittelschule.

