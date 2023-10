Junge Künstler zeigten ihr Können in Eichgraben

Die Mertinz-Schauspielgruppe der Performing Academy (vormals Tanzforum Wien) präsentierte in der Eichgrabener Galerie das Stück „Somebody to Love“. Es war die erste Kooperation des Vereins für Kunst und Kultur Eichgraben mit der Performing Academy, wo junge Künstlerinnen und Künstler in einer Collage Ausschnitte aus ihrer Studienarbeit zeigten. Das Publikum war begeistert. Im Anschluss lud der Hausherr Stephan Bruckmeier zum Ende einer erfolgreichen Galerie-Saison alle auf ein Glaserl ein.