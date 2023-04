Erfolg für Schaustellerei Maria Anzbach: Regisseur zieht Bilanz

NÖN: Sie sind mit dem Theaterstück „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow in die Fußstapfen von Julia Vogl getreten, die die Schaustellerei vor 13 Jahren gegründet hat. Mit sechs ausverkauften Vorstellungen und einem begeisterten Publikum war es ein Riesenerfolg. Wie waren die Proben mit dem Ensemble, das sie ja vorher nicht kannten?

Jürgen Heigl: Außerordentlich gut, es war von der ersten Probe an eine professionelle Arbeitshaltung bei allen Mitwirkenden vorhanden, was natürlich auf die 13 Jahre der Leitung von Julia Vogl zurückgeht, ohne die das Probenpensum, das ich der Gruppe abverlangt habe, nicht möglich gewesen wäre. Auch die Offenheit und Bereitschaft des Ensembles, sich auf die neuen Umstände ohne Vorbehalt einzulassen, sind nicht selbstverständlich, worüber ich über die Maßen dankbar bin. Das Ergebnis dieser erfolgreichen ersten Zusammenarbeit konnte sich wirklich sehen lassen.

Wer hat das Stück ausgewählt, Sie oder Julia Vogl?

Heigl: Julia Vogl hatte es schon seit mehreren Jahren auf dem Spielplan, aber durch die Lockdowns und die allgemeine Stimmungslage während der Corona-Zeit, die nach etwas Leichterem verlangt hatte als Tschechow, wurde das Stück immer wieder verschoben. Da ich allerdings selbst ein großer Tschechow-Fan bin und auch das Ensemble sehr begierig darauf war, den „Kirschgarten“ zu erarbeiten, war es für mich keine Frage, dieses Stück zu übernehmen.

Aufgefallen ist, dass das Stück generationenübergreifend besetzt war, mit Mitwirkenden von 80 bis 16 Jahren. Einige Jugendliche haben mitgespielt. Werden sei weiterhin mit den Jugendlichen Stücke spielen?

Heigl: Auf jeden Fall, die generationenübergreifende Ensemblebesetzung ist nicht nur ein historisches und traditionelles Theaterstandbein - viele Stücke von Goldoni, Moliere, Shakespeare, aber auch Nestroy, Schiller, Kleist und schließlich Tschechow sind so konstruiert. Das bietet auch dem Publikum die Möglichkeit, sich auf breiter Ebene, je nach Alter, mit den Charakteren zu identifizieren. Was mich besonders daran freut, ist, dass so viele Menschen, egal welches Alter, Freude am Theaterspielen haben und sich auch untereinander so gut verstehen, sowohl auf als auch abseits der Bühne. Das ist etwas ganz Besonderes an der Schaustellerei.

Was verbindet sie mit Maria Anzbach?

Heigl: Da meine Verlobte hier den prägendsten Teil ihrer Jugend verbracht und dadurch eine besondere Beziehung zu diesem Ort und seinen Menschen hat, freut es mich sehr, daran Teil zu haben und auch neue Freundschaften zu knüpfen, da wir durchaus den Wunsch haben, uns hier niederzulassen. Auch bin ich begeistert von dem großen Drang und Interesse nach Kunst und Kultur, was sich nicht zuletzt in der tatkräftigen Unterstützung durch die Gemeinde auf allen Ebenen zeigt.

Was planen sie für die Zukunft? Wird es wieder eine Theateraufführung in Maria Anzbach geben?

Heigl: Selbstverständlich, die nächste wird bereits in der zweiten Jahreshälfte stattfinden und ein Jugendstück sein. Danach wird es sich noch entscheiden, ob ich schon meine eigenen Stück-Auswahlen aufs Tableau bringe oder noch die von Julia Vogl vorgehabten Stücke mit der Schaustellerei erarbeite. Aber da habe ich mich noch nicht vollends festgelegt.

Was wünschen sie sich von der Zukunft?

Heigl: Für die Schaustellerei wünsche ich mir weiterhin so viel Begeisterung beim Erarbeiten und Spielen wie bisher, sowie Freude und Herzlichkeit innerhalb der Gruppe, die sie zu dem Besonderen macht, das sie ist. Natürlich auch weiterhin so viele treue Besucher wie bisher, da so viel Talent unbedingt gesehen werden sollte. Für mich privat und alle Menschen in meinem Leben wünsche ich mir Gesundheit, Frieden und schöne und entspannende Zeiten.

