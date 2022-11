Applaus für Josef & Maria im Lengenbacher Saal

Die Neulengbacher Regisseurin Brigitte Pointner brachte am Freitag und am Samstag endlich im vierten Anlauf das moderne Weihnachtsmärchen „Josef und Maria“ von Peter Turrini in einer eigenen Inszenierung auf die Bühne im Lengenbacher Saal. Wegen der Pandemie mussten die Aufführungen dreimal verschoben werden.

Setting: Weihnachten nach dem Ostblock-Ende 1991

Das Stück, 1980 erstveröffentlicht und vom Autor nach dem Zusammenbruch des Ostblocks überarbeitet, spielt am 24. Dezember 1991 in einem Kaufhaus. Eine letzte Durchsage aus dem Lautsprecher wünscht „Frohe Weihnachten“, Kunden und Verkäufer sind gegangen.

Nur die Raumpflegerin Maria Patzak (Uschi Nocchieri) und der Wachmann Josef Pribil (Franz Josef Weiss) betreten den Raum, um durch ihren Dienst ihre kargen Renten aufzubessern und den belastenden, einsamen Festtag schneller vergehen zu lassen.

Der gestandene Genosse vergangener Tage und die in ihrer Jugend hochtalentierte Balletttänzerin, die ihr Publikum als schöne Frau allabendlich in Revueauftritten faszinieren konnte, erzählen – anfangs zögerlich und ziemlich aneinander vorbei – von ihren Erlebnissen, gescheiterten Hoffnungen und Kränkungen. Komisches mischt sich mit Tragischem, längst Vergangenes mit der Gegenwart der letzten Tage. Doch sie finden immer mehr zu einem echten Gespräch und schenken einander, was ihnen ihre sonstige Lebenswelt versagt: Zuwendung, Wertschätzung und letztlich Liebe.

Mit ihrer empathischen Umsetzung der Rollen bis in die kleinsten Details der Bewegung und Sprache begeisterten Uschi Nocchieri und Franz Josef Weiss die zahlreichen Gäste im Lengenbacher Saal über eineinhalb Stunden ohne Pause. Die Inszenierung gefiel durch ihre sparsame und realitätsnahe Ausstattung und das rechte Maß an Dezenz.

Peter Turrini, der diese Inszenierung anlässlich einer früheren Aufführung gesehen hatte, gratulierte Pointner in einem Brief und meinte: „Mich hat selten eine Aufführung von Josef und Maria so berührt, und das lag natürlich an den Schauspielern aber vor allem an der Art und Weise, wie Sie das Stück inszeniert haben! Ohne Mätzchen – geradlinig und uneitel. Ihr Peter Turrini“.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.