Letzte Proben in Anzbach für „Die Grönholm-Methode“

Am 19. Oktober ist Premiere von Jordi Galcerans „Die Grönholm-Methode“: Unter der Regie von Jürgen Heigl konkurrieren Andrea und Alexander Bokor, Christina Tischler und Helmut Zettl als Bewerberinnen und Bewerber um einen hoch dotierten Managerjob.

Die Kandidatinnen und Kandidaten haben es beim Auswahlverfahren in die letzte Runde geschafft, die es in sich hat. Sie müssen immer spektakulärere Aufgaben lösen, ohne zu wissen, was von ihnen erwartet wird, und auch das Privatleben der Kandidaten wird dabei nicht ausgelassen. Ein Stück über Leistungsgesellschaft und Ellbogenmentalität erwartet also die Gäste.

Kartenbestellungen per mail an karten@schaustellerei-maria-anzbach.at, oder per SMS an +43 676 6104180.