St. Christophenerin hilft immer: „Renate ist eine Perle“

Vor 20 Jahren wurde die Theaterei von Christa Berger und Freunden gegründet und ausgestattet, um Projekte auf die Bühne zu bringen. Seit damals ist auch Renate Gstöttner mit dabei. „Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde“, sagt Christa Berger über ihre langjährige Helferin. Wenn ein neues Kostüm gebraucht wird, in der umfangreichen Garderobe der Theaterei oder im tausendfachen Kostümfundus ein Zipp kaputtgeht, ein Gummizug an „Altersschwäche“ leidet oder etwa eine Naht am Saum aufgegangen ist, Renate Gstöttner weiß sofort, was zu tun ist, setzt sich an die Nähmaschine, um alles wieder auf Vordermann zu bringen.

„Kennengelernt haben wir uns vor 22 Jahren über unsere Kinder im Kindergarten St. Christophen. Wir waren uns von Anfang an sympathisch und haben uns auf den ein oder anderen Kaffeetratsch getroffen. So haben wir uns immer besser kennen gelernt und ich habe dabei erfahren, dass Renate Gstöttner gelernte Schneidermeisterin ist“, berichtet Christa Berger. Sie brauchte die neue Freundin nach der Theatereigründung nicht lange zu bitten, Renate begann gleich mit dem Nähen der Kostüme. Mit großem Spaß fuhren die beiden immer wieder nach Kritzendorf zum „Müller“, um neue Stoffe einzukaufen. Und schon ratterte bei Renate die Nähmaschine. Viele hunderte Meter an Stoffen wurden dabei in den letzten zwanzig Jahren für rund 20 Bühnen-Projekte der Theaterei und auch für einige Kostüme der Faschingsgilde Neulengbach verarbeitet.

Aber nicht nur, dass Renate Gstöttner viele Kostüme anfertigt, umändert, enger oder weiter macht, ist sie speziell für Ausbesserungsarbeiten in letzter Minute gefragt, wie etwa bei der Vintage-Modenschau im Stadtkeller, wo noch rasch Knöpfe angenäht werden mussten, Säume umgenäht oder aufgegangene Nähte repariert werden mussten. „Renate findet immer eine Lösung, und die ist manchmal auch schon etwas unkonventionell“, lacht Christa Berger und sie schildert: „Unserem damaligen Regisseur, Alfred Rupprecht, waren die verarbeiteten Soffe viel zu schön, zu neu. Er meinte dies entspreche nicht der Rolle, eine mittellose Frau trage nicht so neue Kleidung. Was also tun, damit der Stoff schäbig und alt wirkt? Renate hatte dafür prompt die Lösung, sie warf die Sachen kurzerhand für mehrere Tage bei ihr zu Hause in den Teich, sodann in dunklen Tee und schon waren sie zu schäbigen, alten Kleidungsstücken geworden.“

Renate Gstöttner erledigt all diese Arbeiten ehrenamtlich und als Freundschaftsdienst. „Sie ist eine Perle“, lobt die Theaterei-Chefin, die ihrer Freundin unendlich dankbar ist. Die beiden haben vor kurzem gescherzt und festgestellt, dass sie in drei Jahren die „Silberne“ zu feiern hätten. „Wir werden sicher darauf anstoßen, denn eine so wunderbare Freundschaft soll auch ordentlich gefeiert werden“, stellt Christa Berger fest.