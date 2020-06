Kein Sportunterricht, keine Sprachreisen, keine Feiern und bislang auch keine Theateraufführungen. Doch jetzt gibt es Hoffnung – zumindest was Kulturveranstaltungen betrifft.

„Wir sind wieder zurück“, freut sich Thomas Koller. Er ist Lehrer an der Mittelschule Laabental, verfasst aber auch viele Theaterstücke, die er mit den Schülern des darstellenden Spiels der Mittelschule aufführt. In diesem Schuljahr liefen bereits intensiv die Proben zu „verwurzelt&abgehoben“. Zwölf Theaterstücke, die gleichzeitig an der Schule Laabental stattfinden sollten, waren geplant. Die Aufführungen sollten zum Schulschluss stattfinden, doch Covid-19 verhinderte das.

Jugend ohne Gott mit NMS-Schülern

Doch jetzt ist ein Silberstreifen am Horizont zu sehen, nachdem die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer Erleichterungen für Kulturveranstaltungen angekündigt hat. Am 13., 14., 15. und 16. August steht in Stift Göttweig „Jugend ohne Gott“ von Ödon von Horvath am Programm, für Dramaturgie und Regie ist Thomas Koller zuständig. Auch Schüler der Mittelschule Laabental werden als Darsteller dabei sein. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Kulturveranstaltung stattfindet“, so Koller.

Der Lehrer engagiert sich seit einiger Zeit für die Jugendtheaterproduktionen im Stift Göttweig. Sowohl Nathan der Weise als auch Cyrano de Bergerac waren bereits in den Kultursommern in Göttweig unter seiner Regie viel beachtete Erfolge. Die Passionsspiele in Göttweig zu Ostern, die Koller ebenso als Regisseur leitete, fielen bereits Covid-19 zum Opfer. Zweimal verhinderte Covid-19 seine Theateraufführungen. „Diese Manuskripte kommen ins Archiv. Viel, viel Arbeit steckte dahinter. Auch das Ensemble leistete tolle, leider unbelohnte Arbeit. Da wir alle freiwillig Theater spielen, ist zumindest der finanzielle Verlust zu verschmerzen.“ Marie Alker, die in beiden geplanten Theaterproduktionen die Hauptrolle innehatte, sagt dazu: „Alles war bereits perfekt gelernt und geprobt, beide Veranstaltungen wurden wegen Covid-19 abgesagt. Es ist bitter, wenn die viele Arbeit umsonst ist.“

Und Schülerin Anna Mautendorfer fügt hinzu: „Hoffentlich ist Covid-19 nicht wieder der große Spielverderber und wir haben wiederum unsere Rollen umsonst gelernt.“