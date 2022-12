„Ich war bei Dalai Lama zu Gast“: Audienz für Neulengbacher Sterkl

„Ich hatte das große Glück, Ende November Seine Heiligkeit Dalai Lama zu treffen“, schildert Raffael Sterkl. Der Neulengbacher ist Obmann der Tibethilfe NÖ. Mit seinem Team hat er es geschafft, eine Schule für über 100 Kinder, vorwiegend Mädchen, die aus dem Tibet geflüchtet sind, zu errichten. Mit Schulküche, Gemüsegarten und angeschlossenem Internat. Auch Nonnen werden unterstützt, die NÖN hat mehrmals berichtet:

Dieser Einsatz wurde jetzt belohnt: Raffael Sterkl durfte gemeinsam mit Daniel, Silke und Daniela, Freunden aus der Schweiz, Wien und Deutschland sowie mit seinem Tibethilfe-Projektpartner Karma la und seinem Sohn Rigzin zu einer Audienz in die Residenz Seiner Heiligkeit in Dharamsala eingeladen.

Die Tibethilfe rund um Raffael Sterkl sammelt Spenden, um Decken für die Nonnen zu kaufen. Foto: privat

„Unser Ansuchen ging unter tausenden anderer derartiger Ansuchen ein, und nur ganz, ganz wenige Antragsteller werden tatsächlich eingeladen. Wir zählten zu den Glücklichen“, erzählt Sterkl.

Der Dalai Lama wird im tibetischen Buddhismus als Bodhisattva verstanden, als erleuchtetes Wesen, das aus Mitgefühl reinkarnierte, das heißt, bewusst wieder in die menschliche Existenz eintrat. Der gegenwärtige 14. Dalai Lama ist der buddhistische Mönch Tenzin Gyatso.

Am 20. November war der große Tag: Nach einem Covid-Test wurden die fünf Personen ins Innere des gut bewachten Areals der Residenz des 14. Dalai Lama geführt, direkt bis hin zu Seiner Heiligkeit. „Er hat uns mit einem freundlichen und warmen Lächeln und ein paar netten Worten empfangen“, schildert der Neulengbacher.

Danach hat sich Dalai Lama darüber geäußert, wie wichtig es ist, sich für andere einzusetzen: „Um wirkliches Interesse für seine Mitmenschen, für die Natur und die Lebewesen zu entwickeln, muss man Warmherzigkeit kultivieren.“

Weiters führte Seine Heiligkeit aus, dass positive Entwicklungen über konkrete Handlungen, nicht nur über Gebete, stattfinden müssen. Dafür müsse man seinen eigenen Geist erforschen und trainieren.

Derzeit sammelt man Spenden für Nonnen im Winter

„Diese Worte Seiner Heiligkeit kamen so von Herzen, dass sie uns tief beeindruckt und sich fest in uns verankert haben“, ist Raffael Sterkl tief beeindruckt. Der Dalai Lama wird als die Verkörperung des universellen Mitgefühls verehrt. Sein ganzes Leben hat er sich stets unermüdlich für das Wohlergehen aller Wesen eingesetzt und tut es weiterhin, ungeachtet seines fortgeschrittenen Alters.

„Unser Wunsch ist es, weiterhin die humanitäre Grundversorgung der Ärmsten gewährleisten zu können, wie zum Beispiel die der tibetischen Flüchtlinge, sowie Bildungseinrichtungen für die Benachteiligten zu schaffen, bedürftige Familien zu unterstützen und die tibetische Kultur vor dem Untergang zu bewahren“, so der Tibethilfe NÖ-Obmann. Alle arbeiten ehrenamtlich und alle Spenden wandern zu 100 Prozent in die Projekte.

Derzeit werden Spenden für warme Decken und Umhänge für 150 Nonnen gesammelt, die in Höhlen am Fuße des Himalayas leben. Diese Nonnen sind großteils im Jahr 1959, wegen des Einmarsches Chinas, aus Tibet geflohen und haben sich an einem der wichtigsten Pilgerorte Nordindiens in Höhlen niedergelassen.

Der Winter hält Einzug und da die Höhlen keine Heizungen haben, wird es darin bitterkalt. „Natürlich freuen wir uns über jede Unterstützung in Form von Spenden. Eine hochwertige warme Decke kostet umgerechnet etwa 30 Euro, ein Umhang etwa 15 Euro.

Tibethilfe NÖ, IBAN: AT743258500000040931. „Deckenspenden können wir nicht annehmen, das Verschicken kostet sehr viel, und darüber hinaus sind vor Ort Steuern abzuführen“, erklärt Sterkl.

