Generalvikar machte sich ein Bild von der „Tafel“ in Neulengbach

Im Zuge der Bischofsvisitation im Dekanat Neulengbach besuchte der Generalvikar der Diözese St. Pölten, Christoph Weiss, in Begleitung des Ortspfarrers Boguslaw Jackowski die Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Neulengbach. Die beiden Bezirksstellenleiter Katrin Wiesinger und Daniel Rauchecker begrüßten die beiden Geistlichen und führten sie durch das neue Haus. Im kleinen Kreis gaben sie einen Überblick über das Leistungsspektrum des Vereines auch abseits des bekannten Rettungsdienstes. So werden auch Hilfe in finanzieller Not, Sozialbegleitung, Krisenintervention, Erste Hilfe-Kurse und vieles mehr angeboten. Der Vikar interessierte sich für die Praxis des Vereinslebens der über 300 Mitglieder am Standort und konnte gleich auch Kollegen begrüßen, die zur Fahrzeugreinigung, zum Üben oder zu einem Kaffeetratsch gekommen waren.

Im Fokus stand jedoch die „Tafel Österreich“, die im Erdgeschoß wie jeden Samstag pünktlich um 19.45 Uhr ihre Pforten öffnete. Über 90 Personen, die aufgrund ihres geringen Einkommens zum Bezug berechtigt und registriert sind, wurden einzeln von Martin Poller ins Foyer eingelassen, wobei er ihnen eine blind aus einem Sektkübel gezogene Nummernplakette überreichte. Die Nummer sowie die Anzahl der Erwachsenen und Kinder, für die Bezugsberechtigung besteht, wurden tabellarisch erfasst. „In der Folge dieser Nummern werden die Klienten dann in den Laden gebeten, so gibt es keine Drängerei um die besten Plätze am Eingang“, erläuterte der Leiter des Dienstes. Daniel Rauchecker erklärte den beiden Gästen den Ablauf der „Tafel Österreich“: Jeden Samstag nach Ladenschluss holen zwei Fahrer mit dem Rotkreuz-Wagen von Supermärkten zwischen Sieghartskirchen, Böheimkirchen und Eichgraben übrig gebliebene Ware wie Backwaren, Gemüse oder Milchprodukte ab und liefern sie nach Neulengbach. Dazu spendet ein Erdäpfelproduzent aus Rottersdorf wöchentlich zwölf Kisten Erdäpfel. Auch vom Zentrallager des Roten Kreuzes, wo Großspenden wie Hygieneartikel oder Dosengetränke gelagert werden, wird das Nötige geholt. Ab 18.30 Uhr stellen Freiwillige die Ladeneinrichtung her. Auch Schüler des BORG helfen mit.

Dann muss die Ware händisch Stück für Stück sortiert und aufgestellt werden, der Hauptteil der Arbeit. „Pro Jahr werden über 55 Tonnen an Lebensmitteln vor der Entsorgung bewahrt und sinnvoll an Menschen gegeben, die sie bitter nötig haben – das ist nur durch das Engagement vieler Freiwilliger möglich“, so Rauchecker. Und auf die Frage, was sie zu ihrer freiwilligen Arbeit bewegt, antwortete die Schülerin Diana Aigner: „Naja, Samstag abends…, aber man hat das Gefühl, dass man was Gutes tut“, und ihre Kollegin Evelina Trofim ergänzt: „Man verhindert, dass Essen weggeworfen wird.“ Der Generalvikar zeigte sich von der Organisation, vom Engagement und der effektiven Hilfe der vielen Rotkreuzmitarbeiter tief beeindruckt.

Abdul Sami, Evelina Trofim und Diana Aigner sortierten Brot und Gebäck für die Tafel. Foto: Michael Dietl

Mohammed Ghannan schlichtete Getränke, Reis, Zucker, Mehl und Zahnpasta aus dem Rot-Kreuz Zentrallager ein. Foto: Michael Dietl

Gabriela May, Martin Poller, Petra Opuhac, Hussein Amer und Abdurrahim Mohammed sortierten das Frischgemüse. Foto: Michael Dietl

Tajj Jaro entlud das Fahrzeug und brachte alles ins Haus. Foto: Michael Dietl