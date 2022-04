Hund in Altlengbach gefesselt und ertränkt

Werbung

Eigentlich klingt es nach einem schlechten Film, aber es ist traurige Realität. Die Polizei ermittelt in Altlengbach in einem schrecklichen Fall von Tierquälerei:

Ein Altlengbacher meldete am Abend des 19. April, dass sein Border Collie Mischling "Liam" verschwunden war. Er soll über den Zaun gesprungen und weggelaufen sein. Eine Suche nach ihm blieb vorerst erfolglos, auch ein Aufruf in den sozialen Medien brachte den geliebten Vierbeiner nicht zurück.

Feuerwehr barg Hund aus dem Brunnenschacht

Am Donnerstagmittag war der Altlengbacher in seinem Garten, in dem sich auch ein Brunnen befindet. Da überkam dem Mann ein seltsames Gefühl und er hob den Betondeckel weg. Und da war "Liam". Der Hund lag tot in dem etwa sieben Meter tiefen Schacht. "Vorderbeine und die Hinterbeine, sowie die Schnauze des Hundes waren mit einer Paketschnur und einem Klebeband zusammengebunden", berichtet die Polizei über den schrecklichen Vorfall. Die Feuerwehr Altlengbach barg den toten Hund aus dem Brunnenschacht.

Die Exekutive nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise - diese werden vertraulich behandelt - werden an die Polizeiinspektion Altlengbach unter der 059 133 3161 erbeten.

