Hannes Bühringer von der FF Krenstetten gewinnt den NÖ Feuerwehrlauf

Zum zweiten Mal ging im Stadtzentrum von Neulengbach der Feuerwehrlauf über die Bühne. Die Idee dafür kommt von Martin Hackl, der selbst ein passionierter Läufer ist. In den verschiedenen Altersklassen gingen zahlreiche Läuferinnen und Läufer an den Start.

Bald nach dem Start kristallisierte sich bei hohem Anfangstempo eine kleine Spitzengruppe heraus, in der auch Hannes Bühringer mit dabei war. Eine erste Vorentscheidung fiel bereits nach Ende der zweiten Runde. Bühringer hielt das hohe Anfangstempo, während die anderen Läufer zurückfielen. Die entstandene Lücke vergrößerte der Feuerwehrsportler in den weiteren Runden sukzessive. Mit der Zeit von 17:28 Minuten holte er den Titel abermals nach Krenstetten und somit in den Bezirk Amstetten!

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber gratulierte Bühringer: „Hannes, das war eine Top-Leistung. Der ganze Feuerwehr-Bezirk freut sich darüber!“