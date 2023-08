Eva Rossmann hält Lesung in Neulengbach

Am Donnerstag, 17. August lädt die Stadtbibliothek zu einer Lesung mit Autorin Eva Rossmann im Gerichtshof. Die Autorin liest aus „Der Tod einer Hundertjährigen“. In der Ogliastra, einem rauen Hochland, leben die Menschen besonders lange. Das Geheimnis der Hundertjährigen zieht nicht nur Wissenschaftler an. Mit der Sehnsucht, gesund und glücklich besonders alt zu werden, lassen sich auch gute Geschäfte machen, denn Präparate, die Zellgesundheit und Immunsystem stärken sollen, boomen. Doch dann stirbt Tzia Grazia mit hundertzwei Jahren und ihre beste Freundin behauptet, das sei kein natürlicher Tod gewesen. Die Wiener Journalistin Mira Valensky und ihre Freundin Vesna Krainer ermitteln.

Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgen Anna Furtmüller-Strasser mit Gesang und Antonis Vounelakkos an seiner Gitarre. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf um 15 Euro über Eventjet, im Rathaus, in der Stadtbibliothek oder in den Trafiken. An der Abendkassa kostet der Eintritt 18 Euro.