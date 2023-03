Trauer um gebürtigen Totzenbacher Pater Gottfried Steinböck

Der beliebte Zisterzienserpater Gottfried Steinböck verstarb am 2. März im 86. Lebensjahr in Lilienfeld. 1937 in Doppel geboren, verbrachte er seine Schulzeit in Totzenbach. Seine geistliche Berufung führte ihn ins Stift Lilienfeld, wo er in den Orden der Zisterzienser eintrat. 1963 empfing er die Priesterweihe und feierte seine Primiz in Totzenbach. Von 1966 bis1978 wirkte er als Pfarrer in Mitterbach, bevor er die Stiftspfarre Lilienfeld übernahm. 2012 trat er in den wohlverdienten Ruhestand. Mit seinem Geburtsort und seinen Geschwistern blieb er zeitlebens eng verbunden.

Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr findet in der Stiftsbasilika Lilienfeld eine Beststunde für Gottfried Steinböck statt.

Der Begräbnisgottesdienst beginnt am Freitag, 10. März, um 14 Uhr in der Stiftsbasilika Lilienfeld.

